Mañana se juega la 9na fecha del Trofeo Cadena Nueve del Fútbol Femenino

Mañana domingo 27 de octubre a partir de las 11 hs, en la cancha del Club y Biblioteca Agustín Alvarez se jugará la 9na fecha del Campeonato Copa 9 de Julio, Trofeo Cadena Nueve del Fútbol Femenino nuevejuliense. Se transmitirá en directo, toda la jornada a través de nuestro canal de Cadena Nueve.

Esperemos que el clima sea un poco más benévolo, la fecha anterior, muy alta temperatura, hicieron que los rendimientos físicos en los segundos tiempos de cada partido disminuyera considerablemente en todos los equipos.

Llegan a esta instancia con un Morea que se le animó al poderoso Libertad y en el enfrentamiento de la semana pasada, le ganó en buena ley por un 3-1 muy merecido. Veníamos diciendo que Morea estaba trabajando muy bien su defensa y sus pases, logró con ello quitarle el invicto a las Laguneras, que además perdieron la punta del campeonato.

El gran ganador fué Agustín Alvarez, que al haber ganado su cotejo y al perder Libertad, se ubica en la punta con dos puntos de diferencia al segundo.

12 de Octubre puso la nota en la tarde, ganándole a un French que no tuvo una buena jornada. Buen triunfo de las Albicelestes, con su plantel, esta vez completo.

Los enfrentamientos de la 9na fecha: 12 de Octubre vs. El Fortín Libertad vs Unión Dennehy French vs Sociedad de Fomento Morea San Agustín vs Agustín Alvarez

La tabla de posiciones:

La tabla de goleadoras:

Seguí la fecha en directo por Cadena Nueve