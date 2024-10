Santiago Baztarrica: con amor en sus raíces y su ciudad la joven promesa de la Fórmula 2 sueña en grande

En una reciente entrevista en el programa radial Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Santiago Baztarrica, el joven piloto de 17 años, compartió su apasionante trayectoria en el mundo del automovilismo. Originario de Nueve de Julio, Santiago recordó sus inicios: “Me regalaron un karting cuando tenía 5 años y a los 10 empecé a correr”. Esta pasión, sostiene, es heredada de su padre, quien también fue piloto y lo inspiró desde pequeño.

Santiago ha recorrido un camino significativo en el deporte, corriendo en karting entre los 10 y 15 años, y hace aproximadamente dos años dio el salto a la categoría de Fórmula: “Mi familia y todos los que me acompañan están siempre presentes”, destacó, subrayando el apoyo fundamental que recibe de su entorno, junto al amor.

El piloto también reflexionó sobre su experiencia en competiciones internacionales, como su participación en el mundial de karting en Italia y Portugal en 2022. “Correr con los mejores de otros países fue increíble”, dijo: “Éramos 72 karting, y cada décima que podías ganar era un montón. El conjunto de idiomas que había era impresionante”.

En cuanto a su actual desempeño en la Fórmula 2, Santiago se mostró optimista tras un inicio prometedor: “Las primeras dos fechas fueron muy buenas, luego tuvimos un poco de regularidad, y ahora estamos punteros en el campeonato, liderando por tres puntos y a cuatro del tercero”. Esta competitividad refleja su dedicación y el trabajo en equipo que realiza con SG Formula, su equipo ubicado en Luján corresponde a Morales, y cuenta con ingenieros y mecánicos comprometidos: “Desde principio de año han trabajado excelente”, afirmó.

El periodista de automovilismo Jorge Hankin, intervino en la entrevista, y preguntó a Santiago sobre la influencia de Esteban Fernández, ex piloto y subcampeón de Fórmula en 2018. Santiago destacó la importancia de los consejos que recibe: “Al principio, me desconcentraba un poco, pero ahora incluso pido que me den información para adelantar cualquier circunstancia en la pista. Me ayuda a pensar arriba del auto y ver la carrera de otra manera”.

Mirando hacia el futuro, Santiago reconoce que su trayectoria dependerá de las oportunidades y el presupuesto disponibles, pero mantiene su enfoque en el campeonato: “Lo que sí depende de mí es el campeonato, por lo que estoy poniendo el foco ahí”.

Con una mezcla de talento, pasión y dedicación, Santiago Baztarrica se perfila como una de las jóvenes promesas del automovilismo argentino, listo para dejar su huella en la Fórmula 2.