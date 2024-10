El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes anuncia nuevo Buscador de Jurisprudencia Departamental

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo Buscador de Jurisprudencia Departamental, una herramienta diseñada para facilitar el acceso a información jurídica de relevancia local en los fueros Civil, Comercial y de Familia. Este proyecto responde a la necesidad de contar con un acceso ágil, actualizado y de calidad a fallos y resoluciones que resultan de interés para los profesionales del derecho en nuestro departamento judicial.

El buscador, que estará disponible a partir de hoy en la página web del Colegio, es el resultado de un arduo trabajo que busca mejorar las herramientas al servicio de la abogacía, permitiendo a los matriculados acceder a un archivo digital de jurisprudencia departamental de manera rápida y eficiente.

Si bien el foco inicial está puesto en los fueros Civil, Comercial y de Familia, este es solo el comienzo de una iniciativa más amplia. A futuro, el buscador será ampliado para incluir también jurisprudencia relevante en los fueros Contencioso Administrativo y Penal. De esta manera, se proyecta una herramienta integral, destinada a cubrir la mayor parte de las áreas de ejercicio profesional de nuestros colegas.

Con este nuevo servicio, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes refuerza su compromiso de proporcionar herramientas útiles y accesibles para el ejercicio profesional, mejorando la disponibilidad de información y contribuyendo al estudio y análisis de la jurisprudencia local.

A su vez, el acceso a información de calidad respecto al funcionamiento de los órganos de justicia departamentales fomenta la seguridad y previsión jurídica a la vez que debería tender a unificar la jurisprudencia (incluso al facilitar el dictado de plenarios) dado que se priorizan puntualmente los fallos de las distintas salas de la Cámara Civil, Comercial y de Familia.

Invitamos a todos los matriculados a utilizar este recurso y a estar atentos a futuras actualizaciones que continuarán mejorando esta plataforma; como así además a acercarnos las sugerencias para su optimización.

Mejorar el servicio de justicia también requiere la jerarquización de nuestro ejercicio profesional y, en esa empresa, sin lugar a dudas el acceso a jurisprudencia departamental es sumamente importante.

COMO UTILIZAR EL BUSCADOR

El Buscador está especialmente diseñado para casos de daños y perjuicios, aunque a través de los varios items de búsqueda (etiquetas, voces, palabras, órgano de origen, órgano de alzada, etc.) se adapta a cualquier tipo de caso.

Se brinda al matriculado un moderno buscador que permite no solo la clásica búsqueda por palabras o frases por medio del propio buscador, sino que luego de traído el fallo también se puede seguir hurgando dentro del texto del fallo a través del buscador de Internet.

En el caso de daños y perjuicios se puede acceder a datos muy necesarios como pueden ser tasa de interés aplicada, valor vida, valor del punto de incapacidad, daño moral, lucro cesante, etc,. y todo ello de acuerdo a:

-Rango de edad de la víctima.

-Rango de porcentaje de responsabilidad de la víctima.

-Sexo de la víctima.

-Ocupación de la víctima.

-Rango de porcentaje de incapacidad física.

-Rango de porcentaje de incapacidad psíquica.

(Las barras de rangos tiene en los extremos cursores que permiten ser deslizados para acotar la edad y los porcentajes)

También pueden seleccionarse fallos según el Juzgado de Origen o del Órgano de Alzada.

Como otro dato destacable los letrados podrán seleccionar «etiquetas» que hacen referencia a cuestiones insertas en los fallos que no pueden buscarse por palabras de los mismos -pues esas palabras no existen en el fallo- (por ejemplo: los fallos no traen frases tales como «pluralidad de fallecidos» y por ende el buscador por palabras no sirve en ese caso, pero sí puede haber una «etiqueta» que refiera a fallos donde hay pluralidad de fallecidos, y así seleccionando la etiqueta «Accidente. Pluralidad de fallecidos» nos traerá los fallos con hechos de esa naturaleza). Recuerde que si elige varias etiquetas todas deben aparecer en el fallo, por lo que se sugiere sólo elegir una, y luego ir agregando otras (si cambia de etiqueta recuerde borrar las anteriores seleccionadas).

Además, luego el propio fallo traído tiene a su vez «etiquetas» que al ser clickeadas permitirán ir a otros fallos que también traten la cuestión, como una forma muy útil de comparación de los mismos.

Ya buscado un fallo determinado se podrán apreciar:

-Juzgado de origen, Fecha fallo origen, Fecha del hecho, Órgano de Alzada, Número de expediente de Cámara, y Fecha fallo de Cámara.

-Un abstract o sumario, muchas veces con extractos textuales de las partes más interesantes del fallo.

-En daños y perjuicios en relación a la víctima: Sexo, Edad, Ocupación, Porcentaje de responsabilidad de la víctima, Porcentaje de incapacidad física, Porcentaje de incapacidad psíquica.

-Tipo de Intereses aplicado (en el cuerpo del fallo se aclara si quedó firme el de Primera Instancia por falta de apelación de esa cuestión).

-En daños y perjuicios cuadro con los rubros indemnizatorios y sus montos (Valor vida, Incapacidad física, Incapacidad psíquica, Incapacidad psicofísica, Daño moral, Daño estético, Daños materiales, Tratamiento psicológico, Lucro cesante, Privación de uso, Pérdida de la chance, Gastos de asistencia, Gastos de traslado, Gastos funerarios, otros Gastos).

-Fallo completo.

-«etiquetas» propias del fallo, que como se explicó, permiten ir a través de ellas a fallos relacionados con las mismas.

Invitamos a los matriculados a hacer uso del buscador, en el sitio web del Colegio, www.camercedes.org.ar , pestaña SERVICIOS, y en Ejercicio Profesional Jurisprudencia Departamental

No duden en peticionar nuevas opciones de búsqueda o manifestar cualquier problema que se presente en la misma, atento ser un buscador nuevo que seguramente merecerá ajustes.

Se continuará en forma permanente con la carga de nuevos fallos.