Los kinesiólogos de la Provincia estrenarán el sistema de voto electrónico en los comicios previstos para el 28 de octubre al 1 de noviembre en el marco del proceso de renovación de autoridades.

Además, el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA), informó que incorporó otras novedades para facilitar las tareas administrativas de los matriculados.

En el último año logró digitalizar 11 de las obras sociales (OOSS) y Prepagas más importantes, logrando canalizar el 60% de la facturación por fuera del IOMA, y está en proceso de digitalización de otras cinco OOSS más, y para los próximos meses esperan cubrir el 80% de todas las operaciones vía online.

Esto tiene enormes beneficios para los profesionales porque reduce los tiempos de cobro, el envío de facturación a las delegaciones, y simplifica el proceso, logrando un mayor control sobre la facturación.

Como se dijo, el CoKiBA implementará por primera vez desde su creación, hace 38 años, el voto electrónico para la elección de autoridades en el Colegio. Según explicó Pablo Dolce, actual Presidente del Colegio, uno de los principales problemas para la real y masiva participación de los profesionales en el derecho de elección, es que no todos los kinesiólogos pueden trasladarse hasta 300 km a otra ciudad para votar, o deben disponer de un día para hacerlo de manera presencial.

“El voto online brinda inclusión, accesibilidad y agiliza el proceso”, aseguró el Presidente del Colegio y destacó que la metodología es “muy fácil, intuitiva y segura”.

Los profesionales podrán acceder a su panel de autogestión a través de la web de CoKiBA, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Es importante verificar si figuran en el padrón electoral definitivo. Quienes no estén, tienen tiempo hasta el viernes 18 de octubre para regularizar su situación antes del cierre.

“Es requisito tener al día la matrícula para poder figurar en el padrón. En caso de deuda, se puede regularizar desde el panel de autogestión antes de la fecha del cierre definitivo del mismo” informó Alejandro Greco, el Tesorero del Colegio.

Para aquellos que lo necesiten, se podrá solicitar asistencia a las delegaciones durante los días que se lleva a cabo la votación. En caso de no haber votado, el matriculado contará con 10 días luego de finalizadas las elecciones para justificar ante la Junta Electoral su no voto.

Por su parte el Presidente comentó, “Nos enorgullece implementar estas medidas porque implican una modernización del Colegio”. Además, explicó que no solo se amplía la participación, sino que también se asegura la transparencia de la elección.

La Universidad Nacional de La Plata, facultad de informática, fue seleccionada para supervisar el proceso electoral y garantizar su seguridad, debido a su independencia y a su rol en la modernización de todo el sistema de votación.

Según las actuales autoridades la innovación permitirá además seguir construyendo un Colegio moderno, así como apoyar políticas de sostenibilidad del medio ambiente al minimizar la utilización de papel para impresión de boletas y reduciendo los costos logísticos que implican las elecciones. “Estamos convencidos que el sistema online tendrá una amplia aceptación en nuestros matriculados para ejercer su voto en un proceso más ágil, seguro, transparente y accesible. Nos enorgullece formar parte de este cambio” dijeron.

Las actuales autoridades del CoKiBA destacaron la importancia de incorporar todas las herramientas disponibles que promuevan una amplia participación de sus matriculados en las decisiones ejecutivas de la institución, no sólo a partir del voto, sino también con un mayor acercamiento, aportes de ideas y propuestas desde cada rincón de la provincia y según el contexto regional, que sin duda “repercutirá en un Colegio de Kinesiólogos más dinámico, moderno, inclusivo y de calidad”, aseguró Carolina Estelita, Secretaria de la institución

“Incluir modernidad es también fortalecer todas las gestiones que realizamos a diario para jerarquizar la profesión, en un contexto complejo en el transitamos los kinesiólogos con reclamos permanentes por mejores honorarios por parte de las OOSS y retrasos en los pagos” agregaron desde CoKiBA.