Senador impulsa proyecto para apoyar Hogares de Residencia de personas con discapacidad severas

El senador provincial Dr. Eduardo “Bali” Bucca ha relanzado un ambicioso Proyecto de Ley en la Comisión de Igualdad Real de Trato, Oportunidades y de Discapacidad, con el objetivo de fortalecer y apoyar los Hogares de Residencia que brindan asistencia a personas con discapacidad severa en la provincia de Buenos Aires.

Durante su intervención, Bucca enfatizó que la iniciativa se basa en sus recorridas por centros de atención en la provincia, donde escuchó de primera mano las inquietudes de las familias y el personal. “Este proyecto nace del trabajo conjunto con quienes están en el día a día de estas instituciones”, afirmó el legislador, añadiendo que son las familias las que han inspirado y guiado la redacción de esta propuesta.

El proyecto no solo busca promover la creación de nuevos hogares, sino también potenciar los que ya están en funcionamiento. Bucca subrayó una preocupación recurrente entre las familias: “La angustiante pregunta sobre quién cuidará a sus hijos cuando ellos no estén, dado que son personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas”.

Entre las principales medidas del proyecto, se establece la creación de un Fondo que permita al Poder Ejecutivo Provincial cubrir los gastos iniciales necesarios para el pago de salarios y cargas sociales del equipo interdisciplinario de estos hogares. Esto se prevé hasta que las obras sociales realicen los pagos correspondientes.

Asimismo, la propuesta incluye un régimen tarifario especial para los servicios públicos provinciales, con el fin de aliviar la carga económica sobre estas instituciones. También se plantea la creación de un Registro Único Provincial de Hogares, que ofrecerá información actualizada sobre los mismos y facilitará un abordaje comunitario en el proceso de habilitación. Esto permitirá una mayor flexibilidad en la conformación de equipos interdisciplinarios, facilitando la colaboración con los municipios en la prestación de servicios de salud.

Bucca concluyó resaltando la importancia de este proyecto para asegurar un futuro digno y seguro para los jóvenes y adultos con discapacidad severa, instando a sus colegas a apoyar esta iniciativa fundamental para la comunidad.