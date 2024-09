Reclamo por la Seguridad Vial: el próximo 5 de octubre en el Día del Camino en Nueve de Julio

Esta mañana en Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Ignacio Zabaleta, portavoz de la ‘Unión de Usuarios Viales’, anunció una movilización prevista para el 5 de octubre a las 14:00 hs, en conmemoración del Día del Camino, en la unión de las Rutas 5 y 65, Nueve de Julio. La protesta tiene como objetivo central exigir mejoras en la seguridad y trazabilidad de las Rutas que se han vuelto emblemáticas por su deterioro y los accidentes que en ellas ocurren.

Zabaleta destacó que la organización ha trabajado de manera coordinada durante los últimos 12 años, uniendo diferentes grupos y localidades de la provincia en torno a la problemática de las rutas peligrosas: “Nos unimos para trabajar en conjunto con proyectos y políticas de estado que tengan que ver con esta temática”, afirmó. La movilización no es un hecho aislado; de hecho, Zabaleta enfatizó que esta será una de las convocatorias más significativas hasta la fecha, impulsada por el aumento de siniestros viales en los últimos años.

La situación socioeconómica del país también fue un tema central en la conversación. Zabaleta hizo hincapié en que “una nación sin obra pública no es viable”, subrayando que su lucha trasciende diferencias políticas. “Hablamos del estado y no de los gobiernos”, añadió, enfatizando la necesidad de que las decisiones sobre infraestructura vial no estén supeditadas a las fluctuaciones políticas.

Asimismo, tambien expresó su frustración con la falta de respuesta de los organismos competentes. Aunque se han mantenido diálogos con Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, Zabaleta indicó que “no hay una decisión política” clara al respecto. En Argentina, de los más de 650,000 km de caminos, solo el 10% está pavimentado, y de ese porcentaje, un alarmante 50% se encuentra en condiciones críticas.

“Lamentablemente, tenemos que hablar de muertes diarias en las rutas argentinas que son más angostas que un arco de fútbol”, concluyó, reafirmando la urgencia de abordar esta problemática. La marcha del 5 de octubre se perfila no solo como un reclamo por la seguridad vial, sino como una llamada de atención a la clase política sobre la imperiosa necesidad de invertir en la infraestructura del país.