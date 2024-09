El Colegio de Abogados de Mercedes homenajeó a empleados por sus 25 años de servicio

El martes 10 de septiembre a las 13 horas, se llevó a cabo un acto en reconocimiento a tres empleados del Colegio de Abogados que cumplieron 25 años de servicio en la institución y a sus matriculados. Lucio Armando Martínez, Manuel Oscar Mendoza y Mirian Rosana Moreno fueron los homenajeados en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”. El martes 10 de septiembre a las 13 horas, se llevó a cabo un acto en reconocimiento a tres empleados del Colegio de Abogados que cumplieron 25 años de servicio en la institución y a sus matriculados. Lucio Armando Martínez, Manuel Oscar Mendoza y Mirian Rosana Moreno fueron los homenajeados en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”.

El encuentro contó con la presencia de familiares, amigos, autoridades y ex autoridades del Colegio, así como compañeros y ex compañeros de trabajo de los los tres agasajados.

Durante la ceremonia, ofrecieron discursos el presidente del Colegio, Dr. Hernán Alberto Salaberri, junto a los ex presidentes Dres. Horacio Alberto Vero y Julián Alberto Oliva, el ex consejero Dr. Pedro Martín Aguirre, la ex empleada Vilma Bafundo y el gerente del Colegio, Dr. Marcelo Gabriel Mendiola. Además, se leyó una carta enviada por el ex presidente Dr. Mateo Laborde. Los oradores destacaron la dedicación, el compromiso y la entrega de los homenajeados a lo largo de sus trayectorias, subrayando su sentido de pertenencia a la institución.

Después de la entrega de presentes, los empleados reconocidos expresaron su agradecimiento. Manifestaron el orgullo de haber sido parte de la “familia” del Colegio de Abogados durante tantos años y dedicaron cálidas palabras a sus seres queridos por el apoyo recibido.

El acto finalizó con un Vino de Honor y lunch en el foyer del Salón de Actos, donde se vivió un ambiente relajado y de gran amistad.

Foto 1. De izquierda a derecha: Mirian Moreno, Manuel Mendoza y Lucio Martínez.