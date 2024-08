La CAME hizo consideraciones para la próxima reglamentación de la Reforma Laboral

CAME propone medidas específicas para fomentar la regularización de las relaciones laborales. Sugiere que las empresas con el Certificado MiPyme vigente que regularicen hasta doce trabajadores puedan extinguir el total de la deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social, como PAMI, Seguro de Salud, y ART. Además, plantea una reducción del 50% en las contribuciones a la seguridad social durante los primeros doce meses para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales o regularicen las existentes, con una reducción del 25% en los doce meses subsiguientes. También se plantea que la registración de empleados no declarados conlleve la liberación de infracciones, multas y sanciones previas.

CAME aboga por la simplificación del proceso de registración laboral. Señala que los sistemas actuales de alta y registración de empleados ya permiten una gestión ágil y electrónica. Por lo tanto, CAME sugiere que no se reglamente nuevamente este aspecto o que se evite la duplicación de conceptos. Además, destaca que el libro de sueldos digital y el Formulario 931 ya proporcionan una base adecuada para la distribución de aportes y contribuciones, considerando que estos mecanismos ya unifican y simplifican el proceso.