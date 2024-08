Alberto Fernández niega acusaciones de violencia de género y promete colaborar con la Justicia

En medio del revuelo mediático generado por las recientes acusaciones de violencia de género realizadas por la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, ‘El País’ de España ha publicado una entrevista exclusiva con el ex-mandatario, donde Fernández ha negado enérgicamente todas las acusaciones en su contra.

En su declaración, Fernández afirmó que las denuncias de Yáñez son infundadas y que, según él, su ex-pareja “fue obligada a denunciar”. El expresidente insistió en que está siendo acusado de hechos que no cometió, subrayando que “nunca ha golpeado a Fabiola” y que ha mantenido una conducta ejemplar en su vida personal. “Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza”, afirmó Fernández.

Fernández también se refirió a las dificultades en la relación durante su tiempo en la Quinta de Olivos, mencionando que hubo numerosas discusiones, pero indicó no recordar detalles específicos de la charla mencionada en las denuncias. El exjefe de Estado aseguró que ha visto las fotografías relacionadas con el caso solo a través de los medios, pero que aún no ha tenido acceso a la causa judicial en sí.

El expresidente enfatizó que en lugar de discutir el asunto en los medios de comunicación, prefiere esperar a que la Justicia se pronuncie. “Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, afirmó.

Fernández también defendió su legado en cuanto a las políticas de género, recordando que durante su mandato promovió diversas iniciativas en este ámbito. En este contexto, se refirió a la inversión de la carga de la prueba en casos de violencia de género, señalando que a menudo el hombre es considerado culpable hasta que se demuestre su inocencia. Sin embargo, el exmandatario se mostró convencido de que podrá demostrar su inocencia: “Yo la voy a probar”, concluyó.

La entrevista con Fernández sigue la línea editorial del diario El País, que ha mantenido una política de publicación rigurosa sobre este caso, y refleja la posición del exmandatario en medio de una creciente atención mediática.