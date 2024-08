Fabiola Yañez rompió el silencio y acusa a Alberto Fernández de amenazas de suicidio

Fabiola Yañez, la ex primera dama de Argentina, ha decidido romper el silencio en medio del creciente escándalo que involucra a su ex esposo, el expresidente Alberto Fernández. En una entrevista reciente desde Madrid concedida a Infobae, Yáñez hizo graves acusaciones contra Fernández, describiendo los videos que han salido a la luz como “poca cosa” comparado con los problemas más graves que ella asegura haber enfrentado.

Yañez se refirió a los videos en los que Fernández aparece en la Casa Rosada con Tamara Pettinato como una muestra menor frente a lo que ella afirma haber sufrido. “Lo he cuidado de tantas cosas que esos videos son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, comentó. La ex primera dama agregó que Fernández la amenazaba con suicidarse cada vez que ella tomaba decisiones que no le agradaban. “Me amenazaba día por medio con que, si yo hacía una cosa u otra, se iba a suicidar”, relató Yañez, subrayando que esta situación no es aceptable.

La denuncia de Yáñez, presentada el martes a la mañana por teléfono desde Madrid, está siendo investigada por el juez Julián Ercolini, con la supervisión del fiscal Ramiro González. La ex primera dama está siendo representada por la abogada Mariana Gallego, especialista en derecho de familia. La reunión entre Yañez y Gallego, que se llevó a cabo el sábado, fue crucial para definir la declaración de Yañez en el expediente.

Por otro lado, se espera que Fernández rompa su silencio pronto. Se especula que el expresidente podría dar una entrevista al diario El País de España, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta.

El jueves pasado, se filtraron fotos que muestran a Yáñez con moretones en la cara y el brazo, material que forma parte de la causa judicial. Estas imágenes han aumentado la presión sobre Fernández y han intensificado el interés en la investigación en curso.

El fiscal Carlos Rívolo también ha tomado medidas para garantizar la seguridad de Yañez. El jueves, convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) para asegurar que Yáñez reciba la protección necesaria y para desarrollar estrategias de investigación. DOVIC se ha comunicado con Yañez para informarla sobre el proceso y los derechos que le asisten como víctima.

Yáñez se encuentra actualmente en una situación de alta tensión y angustia, especialmente tras el reciente cambio en su custodia en Madrid, ya que la anterior persona encargada de su seguridad tenía vínculos con Fernández. Ahora, la Policía Federal ha asumido la responsabilidad de su protección.

Este caso está atrayendo la atención tanto a nivel nacional como internacional, y la próxima aparición pública de Yañez y Fernández será observada de cerca por medios de comunicación y el público en general.