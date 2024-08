Trabajo articulado a nivel nacional para el seguimiento y control de mangas de langostas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lidera un plan de acción, articulado con las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca y los productores, para el control de tres mangas de langosta sudamericana (Schistocerca cancellata, Serv.), una plaga que forma grupos de millones de insectos (mangas) y amenaza cultivos y pastizales.

Las mangas de langostas – una plaga migratoria y transfronterizas con una capacidad de dispersión de hasta 150 km/día – han sido ubicadas en Sierras Chicas, provincia de Córdoba y la zona límite entre Catamarca y La Rioja.

Debido a que el movimiento de las langostas depende del viento y las temperaturas, existe la posibilidad de que se desplacen hacia el sur, acercándose a la ciudad capital de esa Provincia, como ocurrió en 2017.

Cabe destacar que estos insectos no afectan a las personas ni a los animales; solo se alimentan de material vegetal y no son vectores de enfermedades. Además las zonas pobladas no son su hábitat natural, por lo que tienden a alejarse de ellas. Emergencia

Recientemente el Senasa declaró la emergencia fitosanitaria por la langosta sudamericana con el fin de acentuar las medidas de monitoreo y control del insecto que se vienen implementando desde febrero pasado, cuando se declaró el alerta fitosanitaria, buscando minimizar su impacto en la naturaleza y en la producción vegetal dado que su alta voracidad, tiene un elevado impacto económico.

Trabajo para la prevención

El Senasa realiza la gestión de prevención por medio del Sistema de alerta langostas (SAL) con el que informa sobre el avance de la plaga. Además cuenta con equipos de langosteros, distribuidos en las regiones donde puede haber presencia de la plaga. Estos equipos se mantienen en constante comunicación y forman parte de la estrategia de control de langostas a nivel nacional.

A través del SAL, quienes se dedican a la producción agrícola, ganadera y apícola reciben avisos si están en un área de riesgo. Desde el campo y a través de una aplicación móvil, los equipos de langosteros del Senasa cargan la información resultante del monitoreo. Para poder recibir estas notificaciones, el único requisito es tener actualizado el Registro Nacional Sanitario del Productor Agropecuario (Renspa).

Las estrategias de acción en relación a esta plaga son discutidas en el Comité de Crisis

– ejemplo del trabajo público – privado – que lidera el Senasa, al tiempo que también se realizan permanentes capacitaciones con el fin de tener una rápida respuesta ante una

problemática sumamente compleja.

Cuando son adultas, las langostas pueden formar mangas y se complejiza su control: los

tratamientos se realizan cuando las temperaturas son relativamente bajas, es decir, en las primeras horas de la mañana o hacia el final del día, que es el momento en que se

asientan (no vuelan). En el micrositio langostas de la página web del Senasa están las

guías para aplicación y cuidados.

Cabe destacar que producto de la vigilancia permanente y de las articulaciones en

territorio, hasta el momento se implementaron acciones de control temprano que, a la

fecha, ha permitido tratar más de 1000 focos en distintas regiones del país.

Asimismo el Programa Nacional de Langostas y Tucuras del Senasa se encuentra trabajando en otras líneas de acción simultáneas relacionadas a la cooperación entre

instituciones públicas y privadas. Ente ellas el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y los organismos técnico – científico que lo componen a través de un protocolo que es el primero y único a nivel nacional en materia fitosanitaria.

Argentina es líder regional en el manejo de la plaga y trabaja permanentemente con los

países que integran el Comité de Sanidad Vegetal (Cosave). Además se ha fortalecido la vinculación con el Equipo de Langostas y Plagas Transfronterizas de la Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para implementar sistemas y técnicas que fortalezcan las acciones del Senasa.

En este sentido se destaca el trabajo i8nterno que Senasa lleva a través de su Dirección

de Tecnología de Información desarrollando sistemas que se implementan en otros países y son reconocidos internacionalmente.

Para comunicar la detección de langostas y/u obtener mayor información sobre la plaga

contactarse al WhatsApp del Senasa 1157005704.