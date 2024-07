DEUCO explica la importancia de la inscripción en el RASE

La Secretaría de Energía ha anunciado que todos los usuarios que deseen recibir el Subsidio a la energía eléctrica y al gas natural deben estar registrados en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE). Esta medida se implementa como resultado de la falta de inscripción de muchos usuarios en el año 2022, lo que llevó a la exigencia actual de inscripción para todos.

Además, aquellos usuarios que anteriormente eran beneficiarios de la TARIFA SOCIAL fueron incluidos en el NIVEL 2, el cual proporciona subsidios y tarifas más bajas.

Por lo tanto, todos los usuarios que tienen TARIFA SOCIAL y están en el NIVEL 2 deben asegurarse de estar inscritos. Aquellos que no lo hicieron en 2022 deben hacerlo ahora para mantener su condición de beneficio.

Es importante destacar que si un usuario ya se inscribió en 2022, no necesita volver a hacerlo. Sin embargo, aquellos que no estén inscritos serán ubicados en el NIVEL 1, donde no recibirán subsidio y pagarán las tarifas más altas. El NIVEL 1 está destinado a usuarios con ingresos mensuales superiores a 3.05

Para asegurarse de estar en el NIVEL 2, que es el más bonificación con subsidios, los ingresos familiares mensuales no deben superar los $873.000. Aquellos cuyos ingresos estén entre $873.000 y $3.056.000 mensuales serán ubicados en el NIVEL 3, donde parte del consumo de luz y gas está subsidiado, mientras que el excedente

Si un usuario está inscrito pero observa que en sus facturas está clasificada incorrectamente en el NIVEL 1, a pesar de no cumplir con los ingresos necesarios, debe actualizar sus datos en la página web oficial

Para verificar si están inscritos o para más información, los usuarios pueden contactar al 0800-222-7376 de la Secretaría de Energía o visitar la página

Con estas medidas, la Secretaría de Energía busca garantizar que todos los beneficiarios reciban los subsidios correspondientes de manera justa y eficiente, asegurando un acceso equitativo a la energía eléctrica y al gas natural e