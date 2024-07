Javier Rodríguez: “En estos cuatro años hemos logrado visibilizar la apicultura del periurbano”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó del IV Congreso Apícola del Periurbano realizado en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en González Catán, partido de La Matanza. En el evento, Rodríguez destacó la importancia del diálogo y el trabajo conjunto con todos los actores del sector, municipios y organizaciones, para elaborar e implementar políticas públicas específicas que favorezcan el crecimiento y desarrollo de la actividad apícola.

“La producción apícola tiene un rol muy importante no sólo por ser una actividad que cuida y beneficia ampliamente al medioambiente, sino también por su capacidad y potencial para generar trabajo, oportunidades y desarrollo local, en este caso particular en el periurbano. Por eso, creemos firmemente en la importancia de generar políticas públicas destinadas al crecimiento del sector, no sólo en volúmenes de producción, sino también en cantidad de productores, diversificación, innovación y valor agregado”, afirmó el ministro.

Rodríguez resaltó la importancia de generar y fomentar este tipo de congresos y otras instancias de intercambio, convencido de que el diálogo y el compartir experiencias son cruciales para profundizar las acciones y programas implementados por la provincia de Buenos Aires. Enfatizó también que en el contexto actual, las políticas macroeconómicas del Gobierno nacional afectan gravemente la producción y el consumo, lo que hace aún más vital el trabajo conjunto.

La provincia de Buenos Aires es la zona apícola más importante del país, con más de un tercio de los apiarios y colmenas nacionales y más del 50% de la producción de miel. En los últimos cinco años, el número de productores apícolas registrados en la provincia creció casi un 54%, y los apiarios y colmenas aumentaron un 56%. La provincia cuenta con 851 salas de extracción de miel, 176 establecimientos fraccionadores, 42 Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPAAs) y 65 organizaciones apícolas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense ha apoyado este crecimiento mediante líneas de financiamiento específicas, como créditos a valor producto y tasa cero, y programas como “Mi Primera Colmena”, que busca sumar nuevos productores apícolas proporcionando acceso a insumos y capacitaciones. También organiza el Concurso Provincial de Mieles Bonaerenses para promover el consumo y la calidad del producto, fomenta la innovación tecnológica a través de las Chacras Experimentales y organiza rondas inversas de negocios para potenciar la exportación.

El Congreso Apícola del Periurbano se propuso como un espacio de intercambio, difusión y debate sobre las futuras acciones y desafíos actuales del sector, así como la tecnificación y profesionalización de la actividad mediante presentaciones, disertaciones y mesas de debates. Además, se compartieron experiencias en el territorio y se presentaron los diversos programas provinciales orientados al sector.

En el evento participaron representantes de diversas organizaciones de productores como AALMA, AAPI, ANPUP, ALPA, APABE, SADA, Surgba, Cooperativa Apícola Miel para Todos, Mesa Apícola Periurbana y Movimiento Nacional Campesino Indígena. Por el municipio de La Matanza estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Nicolás Fusca, y Alberto Gandulfo, secretario de Economía Social y Solidaria.

Durante su visita al distrito, el ministro Rodríguez también recorrió dos empresas productoras de alimentos junto a la secretaria de Producción, Débora Giorgi. Primero visitaron FARICCI SRL, dedicada a la producción y venta de helados y medialunas, y luego Saborisimo SA, que elabora galletitas dulces y otros productos. Rodríguez estuvo acompañado por la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Javier Cernadas; el director de Apicultura, Ariel Guardia López; el director de Cooperativas, Nicolás Bento; y la directora de Industrias y Productos Alimenticios, Valeria Ontiveros.