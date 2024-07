Kicillof anunció un proyecto de ley para fomentar inversiones estratégicas en Buenos Aires

En un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional sobre el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y la localización de la planta de gas licuado (GNL), el gobernador Axel Kicillof anunció hoy que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para crear un régimen provincial de fomento a las inversiones estratégicas. Este régimen, una versión bonaerense del RIGI, busca adaptar la normativa provincial a las necesidades de grandes inversores.

El anuncio llega en medio de las exigencias de YPF para decidir si el proyecto de GNL se instalará en Bahía Blanca o en Río Negro, incluyendo la adhesión al RIGI aprobado por el Congreso pero aún no reglamentado. “Sería insensato que tomemos una definición sobre un proyecto que no conocemos”, afirmó Kicillof.

En una conferencia de prensa, el gobernador informó que envió una carta al Ejecutivo nacional en respuesta a las presiones de YPF. “En la carta menciono que muchas de las cuestiones solicitadas requieren leyes, por lo que hemos decidido enviar un proyecto a la Legislatura para un Régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas, con el cual pretendemos abarcar varios de los requisitos que las compañías plantean para llevar a cabo el proyecto de GNL en Bahía Blanca”, explicó Kicillof. Añadió que el proyecto ofrecerá estabilidad tributaria similar al régimen nacional.

Además, Kicillof destacó que algunas de las consultas de YPF superan las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial, ya que incluyen leyes que debe tratar la Legislatura y decisiones que deben tomar el municipio de Bahía Blanca y el consorcio de administración del puerto.

El gobernador también solicitó formalmente detalles del programa al Gobierno nacional, señalando que no conocen los tiempos, el cronograma, las etapas ni los beneficios económicos para la provincia y Bahía Blanca. “Nos piden que tomemos una resolución ‘ya, ya, ya’, pero no podemos hacerlo sobre un proyecto que no conocemos. Sería insensato”, afirmó.

Kicillof instó al Gobierno a tratar el asunto con seriedad y a evitar la politiquería barata. “Hemos demostrado nuestro interés en innumerables comunicaciones y reuniones con todos los actores involucrados, e incluso con un decreto que declara esta inversión de interés provincial. Seguiremos trabajando con seriedad porque se trata de un proyecto determinante y estratégico para Bahía Blanca, su puerto y nuestra provincia”, sostuvo.

El gobernador lamentó que la inversión para la construcción de una planta de GNL se haya trivializado hasta parecer una competencia entre jurisdicciones. “Estamos ante una de las inversiones más importantes de la historia argentina y debe tratarse con seriedad, prudencia y discreción”, subrayó.

Sobre la disputa con Río Negro, Kicillof comentó: “Formalmente no estamos hablando con el gobernador, me crucé de manera casual con el vicegobernador hace unas semanas en la AMIA durante un acto donde invitaron a todas las provincias. No tengo nada que comentar al respecto, solo reforzar nuestra confianza en que tanto YPF como Petronas trabajarán con total profesionalismo evaluando la conveniencia de la localización del proyecto”.

Historia del Proyecto de la Planta

Kicillof recordó que la planta de GNL era un proyecto originalmente pensado para Bahía Blanca y que trabajan en él desde 2017. “Este no es un proyecto que comenzó hace seis meses, inició prácticamente con la recuperación de YPF en 2014. En 2017, autoridades de YPF y de Petronas, la empresa estatal de Malasia, contactaron al puerto de Bahía Blanca, el polo petroquímico más importante del país”, indicó.

El gobernador relató que se realizaron numerosas reuniones y que en septiembre de 2022 se anunció oficialmente la inversión para la planta de GNL en Bahía Blanca. Sin embargo, con el cambio de Gobierno nacional a fines del año pasado, comenzó una discusión sobre la localización del proyecto.

“Hoy la pelota está del otro lado. Esperamos una respuesta y dejamos claro: este Gobernador hará todos los esfuerzos para que se concrete esta inversión en Bahía Blanca”, concluyó Kicillof.