Paulina Castellanos: “Me encantaría ver que el tramo de la calle que lleva al autódromo, tuviese el nombre Guillermo Castellanos”

Guillermo Castellanos, supo llevar a Nueve de Julio a todos lados con su pasión y talento como piloto automovilístico. Compitió en categorías como Fórmula Renault Argentina, la Monomarca Gol y se destacó años más tarde en las categorías TC Pisca y Turismo Carretera.

Castellanos, falleció el 22 de abril de 2007, luego de sufrir un violento accidente en el Autódromo General San Martín de la localidad de Comodoro Rivadavia, mientras disputaba una competencia del Turismo Carretera.

El pasado 3 de julio hubiese cumplido 58 años; y a 17 años de su fallecimiento, su hija Paulina Castellanos, quien tenía tan solo 7 años cuando el hecho sucedió, habla en Despertate, programa radial de Cadena Nueve y Máxima 89.9, para recordarlo y hacerle honor.

En este sentido, menciona que como padre supo transmitir su amor a través de sus ojos, ya que se entendían con solo mirarse, luego, ‘el amor que tenía para darme, me lo dio a través de distintas personas que me acompañaron en el trayecto de mi vida y a esas personas queda abrazarlas y agradecerles por estar conmigo’, agrega al respecto de la contención y el apoyo que recibe a diario.

“La gente me dio siempre su apoyo y contención a pesar de que a muchos no los conozco. Siempre hay un mensajito o personas que me cruzan en la calle y al comentarle de quien soy hija, lloran y lo recuerdan. Reconforta lo querido que fuera para la gente”, sostiene con orgullo Paulina, hija de Guillermo Castellanos. Por su parte, a su madre Paola Demarco, tambien la honra reconociéndola como ‘una mujer de fierro que siempre estuvo para nosotros’, ‘pese a perder el amor de su vida’.

Las pasiones siguieron pese a todo en el seno familiar, Paulina menciona, que los domingos son de TC ‘esté papá o no esté’: “Al principio fue chocante, pero después pensé si a él le encantaba (…) yo lo siento conmigo aunque no esté en nuestro plano, él está”. “Voy al autódromo, y me encanta hay que apoyarlo”. Asimismo, sostuvo: “Quizás es una locura, pero me encantaría ver que el tramo de la calle que me lleva al Autódromo tuviese el nombre de mi papá, Guillermo Castellanos”. Del mismo modo, agregó que seria hermoso un lugar en Nueve de Julio donde se lo recuerde con elementos físicos que honren su trabajo en el automovilismo, que podrían estar en un espacio en el Autódromo o en el Museo y Archivo Histórico Julio de Vedia.

Paulina además de haber heredado su pasión por el automovilístico, también considera seguir el legado de su padre acerca de la despreocupación hacia lo material: “Eso fue algo muy característico de él, tenía un corazón enorme que no iba por lo material sino por la necesidad del otro”.