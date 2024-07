A 98 años del natalicio de la ‘Saeta Rubia’ considerado el mejor del mundo

Dirigió todo el espectáculo y tuvo la pelota casi todo el tiempo. Solía soñar con eso, y solía odiar cuando alguien más la tenía. Nos vencieron 3-1 y dictó todo el partido. Nunca antes había visto algo parecido, alguien que influyese en todo el partido. Todo pasaba por él. El guardameta se la entregaba, los defensores se la daban, los centrocampistas se asociaban con él y los delanteros lo buscaban.

Y estaba Gento jugando a su lado y Di Stéfano temporizaba perfectamente los pases para él. Gento corría tan rápido que no podías cogerle en fuera de juego. Y yo estaba tan solo sentado allí, observando, pensando que era lo mejor que nunca había visto.

Pero yo había sido advertido un poco por Matt Busby, nuestro entrenador en la época, porque se los había cruzado y visto jugar un partido en Niza antes de las semifinales —en aquellos días no era fácil hacerlo— y, cuando regresó, le preguntamos cómo eran, pero no quiso decírnoslo. Y entendí por qué no lo hizo cuando los vi. Creo que sabía que, si nos hubiera dicho que eran los mejores jugadores que jamás había visto, todo hubiera estado acabado para nosotros antes de que empezáramos.

Y esto fue cuando Di Stefano tenía treinta años. ¿Cómo debió ser en su juventud?” Bobby Charlton.