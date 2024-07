¿Cómo ingresar al mundo de las inversiones financieras?

Javier Alejandro Torres Parrello es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló una maestría en contabilidad de la Universidad Católica y actualmente trabaja en una entidad financiera de esa provincia. Realiza talleres y capacitaciones sobre inversiones.

Nos cuenta que es “un contador no tan contador”, no se identificaba con lo laboral o fiscal de esta profesión, lo veía como un trabajo un tanto monótono. Le gusta el análisis de datos

para la toma de decisiones y la economía. Se define en la búsqueda de lo creativo y encuentra en la Administración financiera donde desarrollar su potencial, su impronta.

Opina que la creatividad es lo que lo impulsa constantemente.

A continuación, transcribo la charla que tuvimos sobre inversiones financieras:

¿Cuáles son los principales beneficios de tener conocimientos en inversiones financieras

para un individuo o una empresa?

– “Siempre tratamos de estar mejor cada día a día (a nivel personal, amoroso o financiero).

Si bien el dinero no hace la felicidad, ayuda. Brinda la posibilidad de crecimiento patrimonial constante y sostenido a lo largo del tiempo. Otro beneficio es no depender exclusivamente de una sola fuente de ingresos. Poder discernir y analizar con espíritu crítico y sustentable conversaciones entre pares, notas periodísticas en diarios, discursos políticos en épocas de elección o actos de gobierno. Aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece el mercado. Permite obtener rendimientos diarios y no esperar el clásico periodo de 30 días de un plazo fijo tradicional o 180 plazo fijo UVA”.

¿Se necesitan montos muy grandes para invertir?

– “ Esta es una concepción errónea, jamás será necesario ser millonario o tener mucho

dinero. Justamente es todo lo contrario, cualquier persona mayor de 18 años puede acceder al mercado de capitales y eso es lo más lindo y ventajoso de conocer este mercado, siempre y cuando pueda justificar el dinero de las transacciones que realiza (ya sea monotributista, empleado,o autónomos). Se comienza desde tan solo $1.000 pesos, se

puede participar en diversos instrumentos de activos financieros (ej. FCI Money Market)”.

¿Desde qué edad tenemos que comenzar a pensar en el ahorro?

–“Desde la infancia se tiene que comenzar a tener noción de eso, empezar a discernir de lo que es esencial o no, cuando aprendemos los números, la economía familiar es un claro ejemplo si pagamos el alquiler, si le pagamos el fiado al almacén, si compramos unas zapatillas de contado o con tarjeta de crédito. Hay muchas cuestiones que en la economía familiar se pueden utilizar para justamente la educación financiera”.

¿Podrías nombrar algún tipo de inversiones o las más comunes?

–”Las inversiones no son a nivel genérico sino que dependen del perfil que tenga cada inversor. No es lo mismo una persona de 18 años que una persona que está pronta a jubilarse. Hay distintos grados de aversión al riesgo. Son distintos perfiles, según el rango etario, las condiciones económicas, las perspectivas que uno tenga, los objetivos.

Solo con tener una cuenta comitente abierta, la persona física puede operar en el mercado

de capitales mediante un agente autorizado por CNV –Comisión Nacional de Valores

(comúnmente llamado “broker”). Se pueden hacer muchos tipos de inversiones según el

perfil del inversor: I. Instrumentos de renta fija: a) Cauciones bursátiles; b) Títulos o Bonos; c) Obligaciones Negociables: d) FCI de renta fija – ahorro II. Instrumentos de Renta

Variable: a) Acciones locales (panel líder – Merval) y Panel General; b) CEDEARS – ETF c)

FCI de renta variable – estratégicos”

-¿Y qué pasa con los plazos fijos?

-”Los plazos fijos en mis capacitaciones los tengo graficado con un símbolo de la muerte. Es

un criterio super, archi, recontra conservador, que demuestra que por una cuestión de

tiempo, de la vida, o porque no tiene educación financiera se realizan. Le estás regalando el dinero a una entidad para que gane 10, 20 o 30 veces más que el ahorrista que deposita el dinero. La tasa del plazo fijo está por debajo de la inflación.

La persona que hace plazo fijo sabe que pierde, pero trata de perder lo menos posible y

eso no es invertir. Lo mismo sucede con la compra de dólares para atesorar, muchas

personas piensan que de esta manera ahorran, ya que solo da una ventaja por la diferencia

de tipo de cambio con el paso del tiempo. Esto tampoco es invertir. Si compras una

obligación negociable (ON) en dólares, financias el proyecto de una empresa, se generan

puestos de trabajo, o valor agregado y así la economía circula”.

¿Qué errores comunes ve en los nuevos inversores y cómo pueden evitarlos?

“ – El típico argentino piensa, supone o cree que ahorrar es lo mismo que invertir

(claramente no es lo mismo). El ahorro o atesoramiento no posee rendimiento, mientras que las inversiones siempre poseen rendimientos positivos o negativos. Invertir no es ahorrar en dólares y dejarlos en la caja fuerte del banco.

– No tener paciencia ni dar el tiempo respectivo ante colocaciones en activos financieros

(mirar todo el tiempo la cuenta comitente y cotizaciones locales o internacionales). Horarios no respetados. Ej Bolsa de Asia respecto a la bolsa de comercio de Buenos Aires (BCBA) casi 12 hs de diferencia.

– Medir rendimientos de carteras con frecuencia diaria (Ej un departamento no se valúa

todos los días).

– Intentar ser millonario en el corto plazo y con mínimo capital invertido.

-Otro de los errores puede ser comprar un activo financiero al cual no se conoce ni se sabe

los riesgos que asume al invertir el individuo.

-Pensar que primero hay que comprar dólar MEP y luego comprar activos con esos dólares,

siendo que se puede entrar todo en pesos y evitar así dobles comisiones de los BROKERs.

No revisar tenencias en Caja de Valores al menos una vez cada 3 meses y cruzarlo con

tenencias de plataformas de los BROKERs.

-Por ambición, destinar más parte de la que corresponde para ahorrar e invertir, lo que

genera que ante imprevistos se deba malvender posiciones de activos financieros

generando incluso pérdidas (por comisiones en compra/venta y luego por desprenderse del

activo en canal alcista antes de tiempo. Ej: vendo 2 acciones de Banco Galicia para pagar la

boleta de luz de mi casa porque no llegó a pagarlas con el dinero en efectivo o disponible.

No hacer reservas de liquidez ante imprevistos familiares o de la vida cotidiana.

Creer que invertir es hacer trade constantemente para sacar beneficios en el cortísimo plazo (5 a 15minutos)

Todo se soluciona siempre con capacitación en educación financiera continua y sostenida a

lo largo del tiempo en materia de inversiones y manejo conceptos o relaciones de finanzas,

a través de plataformas on line, cursos “On Demand”, videos explicativos, programas de TV

o You Tube, personalmente en clases, etc.

Además, considero que la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo de las

finanzas ayudará a solucionar muchos errores, creando nuevas posibilidades y

oportunidades”.

¿Qué libro o recurso recomendaría a alguien interesado en aprender más sobre inversiones

financieras?

-“Hay material, videos, capacitaciones, los broker también tienen academias, esto es bueno

siempre que uno ya entiende algo, pero hay que tener espíritu crítico.

Esta es una enumeración de bibliografía sugerida:

Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John J. Murphy

Prácticas de Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John J. Murphy

Análisis Fundamental. Sergio Morales – Mariano Pantanetti

Mercado de Capitales. Manual para no especialistas. Instituto Argentino de Mercado de

Capitales- Posgrado de especialización en Mercado de Capitales (UBA)

El Inversor Inteligente. Benjamin Graham

La mejor manera de invertir. Alejandro Daniel Romero Maidana.

Manual de chartismo. Ferran Gallofré”

¿Cuándo se realizará el taller de Inversiones Personales?, ¿qué temática abarca?, ¿es solo

para contadores o es para cualquier persona sin conocimientos previos?

–Mis capacitaciones son para todo tipo de personas (contadores o no) dado que la

educación siempre tiende a ser universal. En este caso, el Taller de inversiones personales

del 13 de Julio 2024 cuyo carácter meramente introductorio para pasar a invertir desde el

mercado del dinero hacia el mercado de capitales con el fin de analizar diferentes

posibilidades de inversión totalmente distintas de las tradicionales, ej. DÓLAR MEP a través

de un bono AL30 / GD30. Además, existen otras capacitaciones más focalizadas y

específicas que están disponibles, porque trato de segmentar mis disertaciones en

diferentes temáticas con el fin de sacar el mayor provecho posible de los asistentes, con

material teórico y práctico en todas las presentaciones.

Las capacitaciones las brindo yo en mi espacio de Finanzas Creativas y previa coordinación

con el disertante en el día y horario especificado (@finanz.creativas) O como ocurre en

este caso, me sumo al espacio de “DUS Estudio Contable” (@dus.estudiocontable) para

brindar este taller y compartir el espacio de capacitación hacia asistentes de todas partes de Argentina.

¿Qué palabras finales te gustaría dejar a los lectores de Cadena Nueve?

Nunca es tarde para entrar al mundo de las finanzas, siempre de la mano de la educación

financiera, y siempre tener cuidado con aquello que nos promete demasiado.