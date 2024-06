Joven mamá denuncia a su ex pareja por hostigamiento hacia ella y su familia

Una joven mamá enfrenta denuncias cruzadas con su ex pareja – padre de su hijo de cinco años – con el cual ha sufrido violencia de género e intrafamiliar durante varios años. Por este motivo, se ha disputado también la tenencia y visitas al menor que actualmente vive con ella.

La joven expresó en Despertate, frecuencia radial de Cadena NUEVE Y Máxima 89.9, que su ex pareja anteriormente estuvo preso por violencia ejercida hacia ella y su madre. Del mismo modo, señaló que se trata de una persona enferma con brote psicóticos.

Hace dos meses, el masculino presentó una denuncia contra uno de los hijos de la joven por presunto abuso del menor que comparten ambos. Por tal motivo, expresa: “A mí me sacan a mi hijo, mientras, hubo servicio local haciendo visitas”. “Estamos todo en tratamiento psicológico”. Al mismo tiempo, Antonella sostiene que días atrás, la habían citado al jardín donde asiste su hijo menor de 5 años para comentarle acerca de situaciones específicas que supieron llamar la atención de las psicólogas. Asimismo, menciona que ella también lo había comenzado a notar ‘raro’ cuando llegaba de la casa del padre. Cuando ella le comunica esto mismo al padre del niño, el mismo día lo retira al nene y denuncia al menor de 11 años por un presunto abuso al de 5: “El ensañamiento es conmigo”, agrega.

De este modo, Antonella expresa que ha sufrido violencia ‘en todas las formas que existe’. Presentando abusos hacia ella, ‘yo sé hasta dónde es capaz de llegar’, agrega al respecto. Y manifiesta que ella ni sus hijos y familia está seguro con esta situación. A lo anterior, suma un hecho no menor que fue el hostigamiento hacia la psicóloga del nene que decide abandonar el tratamiento por amenazas.

En este sentido, se espera desde la justicia que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y esclarecimiento necesario: “Él me cruza en la calle y me dice, disfruta que te queda poco”. “Me traumo tanto que ya ni salgo de casa”. Frente a las fuertes declaraciones, Antonella expresa en Despertate: “Me gustaría que la justicia actúe de la mejor forma. Él no puede seguir manejándose como lo hace”.

Seguido de lo anterior, la joven expresa: “Entiendo que el ensañamiento es conmigo. ¿Yo qué hago si él me retira a mi hijo y me lo mata? Nadie me lo va a devolver. No quiero que se pueda acercar a él”. Del mismo modo, luego, agrega: “Una vez mi hijo estaba jugando y le dijo que lo iba a matar”, esto fue causa de denuncia, sin embargo desde la Comisaria de la Mujer no fue tomada, porque solo es ‘una amenaza’, yo me siento en peligro.