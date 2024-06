Pablo Giacomino: “A Nueve de Julio le hace falta un rumbo, ¿En qué queremos destacarnos?”

Recientemente, el concejal del Partido del Dialogo, Pablo Giacomino, ha presentado un proyecto que contempla una campaña de prevención acerca de los cuidados necesarios ante el monóxido de carbono. En este sentido, sostiene que la propuesta no solo se enmarca en los cuidados pertinentes sino también en la obtención de un aparato que reconoce la salida de monóxido de carbono.

Esta iniciativa se podría implementar desde la cooperativa por ser quien da el servicio y a su vez descuenta su valor desde la factura mensual del servicio.

Sobre el Partido del Diálogo al que pertenece, Pablo Giacomino, menciona que “es un camino de acuerdos pensando y sabiendo que los extremos no son del todo buenos”. En cuanto al diálogo con el oficialismo local, sostiene que no hay diálogo y es lamentable: “La última vez que nos juntamos fue hace un mes cuando llamaron a todos los bloques, preocupados por la situación del concejo deliberante”. “En enero trabajé mucho para acercarme y estar cerca, pero no salió”, agregó.

Asimismo, sostuvo que con el radicalismo encabezado con Nacho Palacios había diálogo: “Queríamos estar todos para ayudar, desde adentro es la única forma de transformar”. “Después de perder las elecciones, era yo el que más fogoneaba”. “Viendo los acontecimientos en estos tiempos yo también haría un esfuerzo grande para unir a todos”, agregó.

Acerca de lo que le hace falta a Nueve de Julio, el concejal del Partido del Dialogo, destacó que le hace falta un objetivo: “Le hace falta despertarse, saber que es una ciudad más que un pueblo y en función de ese objetivo ir trazando subjetivos donde la ciudad va a mejorar un montón”. “Tenemos que tener un rumbo, una fuerza rectora que nos movilice”.

En este sentido, Giacomino sostuvo que: “La primer pregunta que le haría a un intendente electo seria, ‘¿Qué es lo que queres para tu ciudad?’ y esa respuesta define muchas cosas”. Por lo tanto, reafirmó que es necesario elegir un rumbo para continuar.