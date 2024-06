Las cuatro cosas del auto que hay que revisar antes de salir a la ruta

Antes de emprender un viaje por carretera, es crucial realizar una serie de controles básicos en el auto para asegurar un desplazamiento seguro y placentero. Desde la revisión de los neumáticos y el sistema de refrigeración del motor, hasta la verificación del sistema de iluminación y la documentación necesaria, estos pasos son fundamentales para evitar imprevistos en la ruta.

El mantenimiento básico de un automóvil es esencial para garantizar su rendimiento y seguridad. Estas verificaciones previenen el desgaste irregular y mantienen la estabilidad del vehículo en la carretera.

1-Neumáticos

El buen cuidado de los neumáticos es importante a la hora de salir en auto en la ruta.

El balanceo es otro factor crucial. No solo influye en la comodidad de los pasajeros a determinadas velocidades, sino que también afecta al desgaste de las llantas, los amortiguadores, las rótulas y los extremos de dirección. Revisar la alineación y el balanceo en un taller especializado es recomendable antes de emprender cualquier viaje largo.

2-Motor y refrigeración

El mantenimiento adecuado del aceite del motor y el líquido refrigerante es esencial para el desempeño y la longevidad de los vehículos. Ambos fluidos juegan roles críticos en la operación y la seguridad del motor.

El aceite del motor debe mantener sus propiedades lubricantes para asegurar que todas las partes móviles internas funcionen sin fricción excesiva. Si el aceite se oscurece completamente, ha perdido estas propiedades y necesita ser reemplazado. Además, el nivel de aceite debe estar siempre entre las marcas de mínimo y máximo para evitar que alguna componente quede sin lubricación.

Por otro lado, el líquido refrigerante es clave en el sistema de circulación del motor ya que mantiene la temperatura dentro de un rango seguro. Si la temperatura del refrigerante supera los 90° C, dependiendo del tipo de líquido utilizado, puede llegar a hervir, lo que romperá las mangueras y expulsará el fluido, resultando en un sobrecalentamiento del motor. Es recomendable usar una combinación de líquido refrigerante con agua destilada, evitando el uso de agua común o mineral debido a su menor tolerancia térmica y propensión a oxidarse rápidamente, informan fuentes de mantenimiento vehicular.

El líquido de los lavaparabrisas, aunque no afecta directamente el funcionamiento del motor, es vital para la seguridad visual del conductor. Asegurar que el depósito esté lleno no es suficiente; también se debe revisar el estado de las escobillas del limpiaparabrisas. Escobillas gastadas o con goma reseca no limpiarán adecuadamente, comprometiendo la visibilidad en condiciones adversas, como destaca la prensa especializada en seguridad vial.

3-Electricidad

Antes de emprender un viaje por carretera, es esencial realizar una revisión completa del sistema eléctrico del automóvil, con especial énfasis en el sistema de iluminación. Mantener las luces del vehículo en óptimas condiciones no solo es necesario para cumplir con las normativas de tránsito, sino que también es vital para la seguridad del conductor y los demás usuarios de la vía.

Las luces del automóvil son fundamentales tanto para mejorar la visibilidad del conductor como para ser visto por otros vehículos. Un coche con luces encendidas es visible a mayor distancia que aquel cuyas luces están apagadas. Si las luces de posición son débiles, es recomendable utilizar las luces bajas, especialmente en situaciones de baja visibilidad.

El correcto funcionamiento del sistema de iluminación depende en gran medida del estado del alternador del vehículo. El alternador es responsable de generar energía eléctrica para el motor y para los sistemas eléctricos del coche. Si el alternador no carga la batería adecuadamente, esta se agotará y el motor dejará de funcionar, incluso si la batería es nueva.

4-Seguridad y documentación

Conducir un vehículo en la ruta requiere contar con una serie de documentos y equipamientos de seguridad obligatorios. En primer lugar, es esencial llevar la cédula del auto, conocida anteriormente como cédula verde, la cual acredita la titularidad del vehículo. Aunque ya no es necesaria la posesión del título original, la cédula debe estar siempre a bordo.

Además, cada conductor debe portar su licencia de conducción vigente. También es imperativo tener a mano la credencial del seguro automotor actualizada y el recibo del último pago de la patente del vehículo.

En cuanto a la seguridad vehicular, la normativa exige la presencia de un matafuegos reglamentario dentro del rodado, así como un chaleco reflectivo y una baliza de tres elementos con base estable para su colocación en el suelo. Estos elementos son inspeccionados y su ausencia puede resultar en multas.

Asimismo, el vehículo debe estar al día con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un requisito indispensable para circular legalmente.

Pese a que no se exige tener un botiquín de primeros auxilios dentro del automóvil, se recomienda llevar uno para emergencias.