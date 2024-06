Sentimientos en juego en la final del Campeonato 2023/2024

En el distrito nuevejuliense, la emoción y el fervor están a flor de piel. Los equipos de Libertad y Once Tigres, dos instituciones profundamente queridas y reconocidas en la región, se enfrentan en la final del Campeonato 2023/2024. Más allá de la competencia deportiva, esta final está cargada de simbolismo y significados afectivos.

Libertad está celebrando su centenario, habiendo alcanzado los 100 años el pasado 28 de diciembre de 2023. Este hito histórico añade un matiz especial a su participación en la final, ya que el equipo busca coronar esta celebración con un triunfo que sería un galardón trascendental para su club y una manera de rendir homenaje a su rica trayectoria.

Por otro lado, Once Tigres no se queda atrás en términos de motivos para festejar. El reciente ganador de la fase II llega ‘sufriendo’ ya que debió sacar del archivo de los recuerdos su rica historia y que debía estar en competencia. Es que Once Tigres es Once Tigres, y no podía no estar entre os ochos. Y ahora demostró porque está. Tiene razones adicionales para buscar el título después de varias temporadas sin alcanzar un galardón tan trascendente.

Este encuentro final no es uno más; es el clímax de la temporada, donde no solo se define un campeón, sino que se enfrentan las historias y emociones de dos clubes con largas trayectorias y una profunda conexión con su comunidad. La pertenencia, los recuerdos y el afecto están en juego, y cada protagonista siente el peso de esta ocasión especial.

El partido será supervisado por el árbitro principal Martín Utello, acompañado por sus asistentes Martín Moreno,Jonatan Crivelli y Guillermo Bonello. Este equipo arbitral será el encargado de garantizar que el juego se desarrolle de manera justa y que cada equipo reciba lo que merece en esta disputa tan significativa.

Así, la final del Campeonato 2023/2024 no solo será un evento deportivo, sino una celebración de la historia y la pasión que ambos clubes han cultivado a lo largo de los años.

Se van a jugar los primeros 90′ de 180′ reglamentarios, más los adicionales de cada tiempo.

La definición será el próximo domingo en el estadio Vicente Cusatti, teniendo presente que el ‘lagunero’ en caso de empate en puntos y goles, luego de los dos partidos, y por su condición de local, Libertad será el campeón.

La comunidad nuevejuliense estará expectante, lista para apoyar y vivir intensamente cada minuto de este encuentro que promete ser inolvidable.

Que el subcampeón también celebre. Tiene motivos suficientes para hacerlo!

Que sea una Fiesta del Fútbol. Que se aplauda a las instituciones que dan todo a sus socios y a la población en su conjunto.