Otro negocio de ‘chatarrero’ fue clausurado adelantó Seguridad Ciudadano en el Nueve

Desde la Banca Ciudadana, el presidente de la Asociación Seguridad Ciudadana en el Nueve, Dr. Martín Luis Viera expresará en el Concejo Deliberante la gravedad de los robos de materiales no ferrosos en el distrito.

Lo hará este jueves antes de la sesión de la hora 19, cuando destaque la importancia de regular en el distrito, desde la comuna, la compra de metales no ferrosos al transparentar los procedimientos en el comercio demostrando su origen y que el comprador lo señale en libros detallados.

El titular de la entidad, Dr. Martín Viera expresará que tres transformadores de alta tensión y robos de cables de cobre de las puestas a tierra de más de 46 columnas de alumbrado público de la CEyS fueron denunciados, e insistirá que la Asociación en sus objetivos no se trabaja en contra de las actividades comerciales legítimas, sino que se pone el acento en los delitos de robos de materiales no ferrosos, desde la venta ilegal de cobre y bronce en chatarrerías que no cumplen con la ley.

Seguridad Ciudadana en el Nueve, ya había informado que durante el mes de mayo y hasta la fecha actual, la Estación Comunal ha llevado a cabo varios operativos en los cuales se clausuraron 9 establecimientos dedicados a la compra y venta de materiales no ferrosos. A los 8 ya adelantados, se suma uno recientemente.

En lo que va del mes en curso, se ha cerrado un comercio adicional. Estos esfuerzos forman parte de una iniciativa más amplia para controlar a los comerciantes y han demostrado ser efectivos, ya que desde entonces no se han reportado nuevas denuncias de robos relacionados con estos metales.

Además, en respuesta a la solicitud de información sobre incidentes delictivos, añade la institución, la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno reportó los tres robos de transformadores de su propiedad. Los detalles incluyen la sustracción de un transformador de 100KVA en un local bailable y otros dos incidentes similares en establecimientos comerciales locales.

Afortunadamente, estos transformadores fueron reemplazados por equipos de emergencia disponibles en el inventario de la cooperativa.

Esa información, seguramente movilizará al cuerpo deliberativo a trabajar en la iniciativa que tiene como objetivo reforzar el control sobre la compra de materiales no ferrosos para prevenir este tipo de delitos en el futuro.

Es de recordar que para más detalles sobre las iniciativas y recursos útiles relacionados con la seguridad en el distrito nuevejuliense, en el sitio web institucional, tendrán más información: seguridadciudadanaenel9.org.