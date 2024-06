Leonor Capriroli: ‘De cada 10 chicos que empiezan la secundaria se busca que los 10 la terminen’

En un movimiento destinado a transformar el paisaje educativo de la provincia, el Gobierno Bonaerense ha anunciado una reforma integral del sistema de educación secundaria. Con el objetivo claro de garantizar que cada estudiante que inicia la secundaria la termine con éxito, el nuevo régimen académico se erige como un faro de modernización y adaptabilidad en el ámbito educativo.

La reforma, que entrará en vigor a partir del ciclo lectivo 2025, ‘marca el fin de una era de rigidez en la enseñanza secundaria’, señala en CN, la Inspectora Regional en Educación, Andrea Mascheroni, añadiendo la Inspectora Regional en Educación de Gestión Privada, Leonor Capriroli, ‘que se ha concebido un modelo que atiende las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes, sin dejar a nadie atrás’.

“De cada diez alumnos que comienzan el secundario, seis terminan en tiempo y forma”, resaltó la docente Capriroli, y agregó que dos lo hacen con atraso y los otros dos abandonan, subrayando la urgencia de abordar las estadísticas de deserción y reprobación que han plagado el sistema hasta ahora. La nueva reforma promete no solo aumentar el índice de graduación, sino también ofrecer una experiencia educativa más inclusiva y personalizada.

Para que esto se comprenda, a lo largo del año se explicará a los padres y la comunidad como será el sistema adelanto la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, a CN.

Las claves del nuevo régimen académico son claras y contundentes. Se elimina la repitencia del año completo, sustituyéndola por un enfoque más flexible que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Ahora, los alumnos pueden tener hasta cuatro materias pendientes para pasar de año, con opciones claras para intensificar sus conocimientos o recursarlas.

La intensificación, un período de quince días dedicado a reforzar los contenidos de una materia no aprobada, se presenta como una oportunidad para aquellos estudiantes que necesitan un impulso adicional. Con una nota mínima requerida de 4 en lugar de 7, este enfoque busca proporcionar apoyo donde más se necesita, sin comprometer la calidad académica.

Además, el régimen de correlatividades, inspirado en el sistema universitario, destaca Andrea Mascheroni, garantiza que los estudiantes avancen de manera progresiva y sólida en su trayectoria educativa. Con esta reforma, se busca no solo modernizar el sistema educativo, sino también preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI, fomentando habilidades como la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico.

En resumen, la reforma del colegio secundario en la provincia de Buenos Aires representa un paso adelante hacia un sistema educativo más equitativo, inclusivo y preparado para enfrentar los desafíos del futuro. Con un enfoque centrado en el estudiante y una visión progresista, el Gobierno Bonaerense está sentando las bases para una educación de calidad para todos y todas, dijo la Inspectora de la Regional 15.

Pero el aspecto más destacado es el fin de la repitencia de un año completo y su reemplazo por un régimen en el cual las materias aprobadas no se recursan, mientras que aquellas con una nota inferior a 7 requerirán “intensificar” conocimientos o recursarlas.

Aquí están las claves de nuevo régimen:

1. ¿Cuántas materias puede adeudar el alumno para pasar de año? Para pasar de año, los estudiantes podrán tener hasta cuatro materias que deban “intensificar” o “recursar”. Esto significa que podrían cursar un máximo de 14 materias en un año: las 10 de cada ciclo regular (excepto el último año, que son 12), más las 4 a recursar o intensificar.

2. ¿Qué es “intensificar”, con cuánto se aprueba y cuándo se hace? La intensificación es un período de quince días en el que los alumnos que hayan reprobado una materia verán más contenidos y realizarán más trabajos. Se aprueba con una nota mínima de 4 en lugar de 7. Se podrá realizar en febrero, marzo o diciembre, y la asistencia mínima requerida será del 75%.

3. En el caso de no aprobar más de cuatro materias: ¿qué pasa? Cuando un alumno no aprueba más de cuatro materias en un ciclo, un Equipo de Trayectorias Educativas, compuesto por docentes de distintas materias, decidirá qué materias recursar y cuáles intensificar. Esta decisión será comunicada a los padres, ya que los alumnos no tendrán la capacidad de decidir sobre este punto.

4. ¿Dónde y en qué horarios serán las “intensificaciones” y las recursadas? La reforma prevé cuatro posibilidades:

Cursar los contenidos pendientes en el aula donde otros alumnos cursan la materia correlativa.

Cursar los contenidos pendientes con alumnos que cursen esa materia por primera vez.

Cursar los contenidos adeudados a contraturno con alumnos que estén cursando la materia correlativa.

Cursar en un nuevo espacio, después del horario de clases y/o los sábados, pudiendo complementarse con módulos virtuales.

5. ¿Qué es el régimen de correlatividades? Similar al sistema universitario, hay ciertas materias que tienen varios niveles (por ejemplo, Matemáticas 1 y 2). Si hay correlatividad, significa que no se puede cursar un nivel si no se ha aprobado el nivel anterior.

Esta reforma busca modernizar y flexibilizar el sistema educativo secundario, ofreciendo alternativas a la repitencia de año completo y brindando oportunidades adicionales para que los estudiantes puedan avanzar en su trayectoria educativa.