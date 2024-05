María José Gentile inauguró el Campeonato Nacional de Cestoball sub 17

Como fuera anunciado, desde ayer y hasta el domingo 19 de mayo, nuestra ciudad es sede del campeonato de la Liga Nacional de Cestoball en la categoría Sub 17, instancia en la que además el distrito estará representado por el equipo del CEF Nro. 101.

La ceremonia inaugural de este importante evento que cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Cestoball y la Federación Bonaerense, tuvo lugar anoche, en el gimnasio del Club Atlético 9 de Julio, con la presencia de responsables provinciales de este deporte y autoridades municipales; encabezadas por la Intendente Municipal, María José Gentile, quien procedió a la entrega a los organizadores de un decreto que declara al evento deportivo “De Interés Municipal”.

Cabe destacar que además del CEF 101, compiten Ciudad de Buenos Aires, AS Libertad de San Luis y San Martín de Corrientes (Grupo A); EDIP de San Luis, SITAS de CABA, Regatas de Corrientes y Estudiantes de Tucumán (Grupo B); GEVP de CABA, Defensores de Santiago del Estero, C. Basko de CABA y Club La Pampa (Grupo C); Hijitus de San Luis, Catán de Tucumán, Lilán de CABA y Cultural de La Pampa (Grupo D).

CONCEPTOS

“Es un orgullo poder contar con este certamen en nuestra ciudad, por lo que debemos felicitar a todos los integrantes de la organización y del CEF Nro. 101 que han hecho un esfuerzo enorme para poder recibir a delegaciones de todo el país; como así también a todas las jugadoras Sub 17, quienes nos llenan de recuerdos y de emoción al ver a tantos jóvenes practicando deporte, lo que sin dudas es un gran objetivo por el que estamos trabajando en nuestra gestión, apoyando a los clubes e instituciones que los fomentan y fortalecen”, señaló la mandataria, en oportunidad de inaugurar oficialmente la competencia.