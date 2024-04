El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, se reunió con el Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)

Este miércoles, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, recibió al Secretario General de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández. La cita se llevó a cabo en el medio del conflicto que atraviesa el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) por el desconocimiento del salario de las y los trabajadores por el gobierno nacional de Javier Milei.

Cabe señalar que, por impulso del Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, se actualizaron los subsidios con los costos operativos relacionados al valor del combustible y material rodante. No obstante, entre los valores no incorporó a la estructura el sueldo de trabajadoras y trabajadores. “El que decide si se pone la plata o no, es el ministro Caputo”, había graficado días atrás D´Onofrio.

En ese marco, acompañado por el subsecretario de Transporte Terrestre, Julio Perdiguero, el Ministro conversó con Fernández sobre la situación que atraviesa el sector ante el ajuste nacional directamente sobre el motor del transporte público.

“Nación quiere minimizar el conflicto como una diferencia entre empresarios y trabajadores, pero no es así. El principal problema es que Milei y Caputo no quieren reconocer el valor del salario en la actualización de costos, hasta que eso no pase vamos a tener una disputa porque no garantizan los fondos”, sentenció el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.