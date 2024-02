Adalberto Fantini lleva su alegría y vocación de actor al Cielo

Nacido el 30 de junio de 1963, en el final del miércoles 21 falleció Adalberto Fantini. Tenía 60 años. En las últimas horas estaba con serios problemas de salud y elevados dolores de huesos lo que determinó que los médicos le colocaran un calmante para evitarle esa incomodidad.

Adalberto, no era solo su nombre. También conocido por Beto. Era su carta de presentación y quien lo trataba no se olvidaba jamás de él. Directo, le gustaba conversar, transmitía amor el mismo que recibió de su familia y en los años, que sus padres ya no vivían, de sus hermanas que le hacían todo más fácil.

Desde hace varios años, se había convertido en un actor del ciclo ‘Agosto a Todo Teatro’. Los diálogos con Sergio Pignataro, que lo llevaba con contención en el libreto – y fuera del escenario también – lo elevaban en cada actuación y el público respondía con aplausos, lágrimas y afecto, la manera más directa de expresarle su devolución.

En el complejo de salas velatorios del servicios CEyS es velado en la sala 4 y a las 15.30 será llevado a French, para ser sepultado a las 16 hs.

Adalberto – Beto querido – partió para llevar alegría al Cielo y recibirá aplausos. El siempre con una sonrisa.