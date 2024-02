Cuatro destacados cumplen años el 5 de febrero

Hoy 5 de febrero, son varios los futbolistas que celebran su cumpleaños, y entre ellos hay cuatro que están entre los más reconocidos delanteros. ¿De quiénes se trata?

Rodrigo Sebastián Palacio es un deportista argentino que se desempeñó como futbolista entre 2001 y 2022 jugando como delantero; llegó a convertir 249 goles en 766 partidos. En el segundo semestre de 2022 debutó como basquetbolista en Italia. Nació en 1982.

Carlos Alberto Tévez, es un exfutbolista y entrenador argentino que se desempeñaba como delantero. Actualmente dirige al Club Atlético Independiente de la Primera División de Argentina. Es el tercer jugador argentino con más títulos de la historia (29, solo por detrás de Lionel Messi y Ángel Di María). Nació en 1984.

De él: «Cuando das con el corazón, te vuelve más que el doble».

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, conocido como Cristiano Ronaldo, es un futbolista portugués que juega como extremo izquierdo o delantero en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí, así como en la selección de fútbol de Portugal. Nació en 1985 y juega con la camiseta #7.

De él: «Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable».

Neymar da Silva Santos Júnior, conocido como Neymar Júnior o simplemente Neymar, es un futbolista brasileño que juega como delantero en el Al-Hilal Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí, así como con la selección de fútbol de Brasil. Nació en 1992 y juega con la camiseta #10.

De él: «Sólo quiero ser mejor cada día, mejorar cada día, no ser mejor que nadie».