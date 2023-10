Claudia Pérez de Zalazar: ‘Renzo le pegaba a mi mamá con guantes de boxeo, me contó mi nieto’

Desde las 9 de la mañana de este miércoles se pone en marcha la segunda audiencia del juicio oral y público que se realiza en la sala de la Cámara Criminal 2 de Mercedes.

Este martes todo giró en los testimonios donde el relato de los padres de Micaela Zalazar conmovieron.

El domingo 13 de septiembre de 2020, en plena pandemia donde regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Micaela fue golpeada. No era la primera vez que Renzo Pancera, pegaba y hería a su pareja con quien convivan, junto a una nena de carta de edad, hija de la víctima y aguardaban una hija que tenía 5 meses de gestación.

De esa golpiza, presente en la casa otra niña, hija del agresor de una relación anterior, se ocultó asustada, aterrada en una habitación.

A las 13:23, cuenta con exactitud Claudia Pérez de Zalazar, nos llama mi hija pidiendo auxilio. Nos dijo que estaba descompuesta. Salimos con mi esposo raudamente. Ella el jueves 10 se había comprado otro celular, ya que los anteriores eran destruidos por su pareja y paso a darme el número. De ahí hablaba.

Cuando llegamos el escenario era de lo peor. Sin decirlo se describía una imagen cinematográfica de películas de acción violenta.

Micaela estaba el en el piso del living, semidesnuda, no podía respirar y sucia de pis y caca; y a su lada Pancera que trataba de darle agua. Cuando nos vio se corrió de la escena, se puso contra una pared y nada dijo.

Las cortinas estaban sacadas y un vidrio roto.

Me pidió que le tome la mano y no la suelta, narró la madre acongojada. Me quede a su lado hasta que llegó CLySA y la llevaron al hospital.

Salimos detrás de la ambulancia, fueron contestes padre y madre de la víctima fatal.

Ya en el Hospital Julio de Vedia, mientras aguardábamos noticias sobre la salud de Micaela, llegó Renzo Pancera acompañado de la Policía. Cuando me vio me miró y dijo: ‘A tu hija no le hice nada’. ‘Mi intuición de madre, me confirmó que la había castigado y mucho’ expresó la mujer para cerrar: ‘Esa fue la última vez que lo vi’.

El relato se completa cuando recordó que su nieta Isabela días antes le dijo: ‘Abuela, sabías que Renzo le pega a mi mamá’.

Previamente, Claudia Pérez había expresado que su nieto – hijo de una relación de su hija con un hombre que vive en Junín – ‘Renzo le pega a mi mamá con guantes de boxeo.

Más tarde, otros testimonios dijeron al igual que Juan Carlos Zalazar y esposa que Micaela había perdido su alegría, su sonrisa espontánea, su ser sociable, y que no permitía que se metieran en la intimidad de la relación. Ocultaba el mal trato, dijo una prima.

Desde las 9 se escucharán la acusación del Fiscal, Dr. Adrian Landini y la defensa del abogado Diego Alustiza, y después de un cuarto intermedio llegará el veredicto del Tribunal que preside el Dr. Juan Miguel Tillet y los vocales Dres. Pablo Vieyro y Juan Manuel Renauld Más.

Y para el 12 o 18 de octubre se conocerán los fundamentos de la decisión, en la sentencia.

Será Justicia!