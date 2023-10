Todo lo que tenes que saber sobre el ‘Refuerzo para Trabajadores Informales’

Esta mañana hablamos en Despertate, frecuencia radial de Cadena Nueve y Máxima, con Augusto Ippoliti, titular de Anses en Nueve de Julio, el cual supo despejar dudas acerca del beneficio y las condiciones para recibirlo.

Como te adelantamos por este medio, es un refuerzo de $47.000 a cobrar en octubre y noviembre, destinado a trabajadoras y trabajadores de entre 18 y 64 años de edad, que no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado.

En este sentido, el titular de Anses, mencionó en primer lugar, que se extendió el horario de inscripción. Y la que inscripción estará vigente por todo el mes de octubre de 14 a 24 horas, todos los días, a través de mi ANSES de manera virtual, o también te podes acercar a las oficinas presencialmente.

Los requisitos para solicita el refuerzo son: Tener entre 18 y 64 años. No tener ninguna prestación o asistencia del Estado ni trabajo formal. No haber sido alcanzado con otras medidas anunciadas. Tener Clave de la Seguridad Social. Una cuenta bancaria (en caso de no tener, la persona tendrá que ir al banco a tramitarla)

Quiénes no podrán cobrar el “nuevo IFE”: Quienes presenten trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares). Jubilación o pensión. AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar. Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo). Prestación por desempleo.

Por ultimo, es de recordar que Anses revisará a los solicitantes, es decir, realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.

