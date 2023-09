Adopción de tecnologías de agricultura de precisión: un estudio indica qué productores la aplican en Argentina

El objetivo de este trabajo es estudiar los factores que inciden en la adopción de tecnologías para la agricultura de precisión.

La agricultura de precisión (AP) constituye un conjunto de métodos y procesos basados en el uso de tecnologías digitales y electrónicas que permiten la implementación de estrategias productivas diseñadas para los diversos microambientes que conviven en una misma superficie productiva.

En este trabajo se estudia la relación entre ciertas características, conductas y relaciones de los productores y su preferencia por la adopción de tecnologías de AP y la intensidad con la cual las utilizan en caso de adoptarlas.

La primera tarea consistió en identificar a los productores que, efectivamente, implementaban tecnologías para la gestión variable de insumos en sus empresas. La gestión de la agricultura a escala de microambientes fue el indicador que permitió hacerlo de forma invariable. Ocurre que, a esa escala, la gestión de la agricultura se torna sumamente dificultosa sin la implementación de este tipo de tecnologías.

Luego, se procedió a caracterizar a las empresas y a los productores adoptantes y no adoptantes de este tipo de tecnologías, sobre la base de una serie de variables relevantes que fueron recopilados en el marco del Censo CREA).

Estas variables estuvieron relacionadas con:

aspectos estructurales de las empresas (superficie con cultivos anuales, porcentaje de la tierra alquilada, tenencia de cosechadora propia, conectividad celular) dotación de capital humano (edad y nivel de formación del productor, porcentaje del directorio y de la gerencia con una edad de entre 30 y 45 años, nivel de formación de los operarios)

tipos de asesoramiento recibido (agronómico y/o tecnológico, ambiental),

influencia de grupos de pares (definida por la ocurrencia y el nivel de adopción por parte de los integrantes del grupo y de la región CREA en la que se inserta la empresa analizada).

¿Cuáles fueron los resultados de este estudio?

En total, se analizaron empresas de 14 provincias que abarcan todas las regiones agrícolas del país. Las que aportaron mayor cantidad de casos fueron Buenos Aires (51%), Córdoba (21%) y Santa Fe (11%). En coincidencia con lo reportado en trabajos previos y con los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018, en esas tres provincias se detectaron niveles de adopción promedio más elevados que en el resto del país. De las 937 empresas CREA analizadas, el 17% adopta tecnologías para la gestión variable de insumos.

La escala de producción difirió entre adoptantes y no adoptantes: la superficie promedio de una empresa del grupo de adoptantes fue de 6.669 hectáreas, mientras que en el grupo de no adoptantes fue de 3.053 hectáreas. Este patrón se repitió al analizar la superficie destinada a cultivos anuales. El grupo de empresas adoptantes les destinó una superficie promedio de 2.300 hectáreas, mientras que en el grupo de no adoptantes el área dedicada a este tipo de cultivos fue de 1.017 hectáreas.

También se hallaron diferencias en la proporción de formas jurídicas de las empresas. En el grupo de empresas adoptantes fueron más frecuentes las figuras jurídicas con mayor grado de formalidad (S.A. o S.R.L.), mientras que en el grupo de no adoptantes se registró un mayor porcentaje de empresas unipersonales.

El nivel de educación formal del capital humano de las empresas y la contratación de asesoramiento externo también diferenciaron a ambos grupos. En el grupo de las empresas adoptantes, el 61% informó que su personal contaba con un nivel promedio de formación secundaria o superior. Mientras que, en el grupo de empresas no adoptantes, ese porcentaje disminuyó al 54%.

En lo que respecta al nivel de asesoramiento, en el grupo de empresas adoptantes el 84% indicó que contaba con asesoramiento agronómico o tecnológico, mientras el 26% recibía asesoramiento ambiental. En el grupo de no adoptantes, las empresas que informaron que contaban con asesoramiento agronómico o tecnológico fue el 65% y sólo el 10% reportó contar con asesoramiento ambiental.

El régimen de tenencia de la tierra y la edad promedio del productor no mostraron diferencias entre grupos. Del mismo modo, la tenencia de maquinaria propia tampoco difirió. Probablemente esto se explique por la presencia de contratistas que proveen servicios de siembra, fertilización, pulverización y cosecha, equipados con las tecnologías necesarias para implementar agricultura de precisión en las empresas.

La edad del empresario tampoco evidenció una correlación estadísticamente significativa con la probabilidad y la intensidad de adopción de estas tecnologías. De esta forma los resultados del trabajo refutan el preconcepto que postula que el nivel de adopción de este tipo de tecnologías es mayor entre los productores jóvenes.

Respecto del asesoramiento externo y la influencia de los grupos de pares, todas las variables analizadas mostraron algún tipo de correlación positiva y estadísticamente significativa con la probabilidad y la intensidad de adopción.

Finalmente, el nivel de adopción no presentó correlación alguna con la conectividad. Esto se explica porque la mayor parte de las tecnologías analizadas no demandan conexión a internet para ser utilizadas en el campo.

Este informe fue realizado por profesionales en economía: Jeremías Lachman, Sebastián Gomez-Roca y Andrés López.

Recordemos que CREA es una asociación civil sin fines de lucro integrada y dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para optimizar los resultados de sus organizaciones a través del intercambio de conocimientos, ideas y experiencias. Su objetivo es asegurar y potenciar el buen funcionamiento de los grupos CREA para que las empresas que los integran sean económicamente rentables y sustentables en el tiempo.

