Emprendedor de Nueve de Julio desarrolla tecnología en París

Julián Garbiso realizo sus estudios en Informativa en en la Universidad Nacional de Buenos Aires, desde adolescente le supo llamar la atención aprendes francés, como se hubiese sabido de antemano cual seria su destino.

Hablamos esta mañana desde Despertate, programa radial de Cadena Nueve y Máxima, con él acerca de su particular historia: “Fue un camino largo, el idioma y la cultura permearon. Primero fue mi inquietud como adolescente con el idiota, después de grande y ya estudiando muchos compañeros eran de Francia, y eso me renovó el interés. Empecé a estudiar, y averigüé sobre los intercambios. Me Propusieron ser el primer estudiante en hacer el doble diploma en la universidad francesa, y me fui”.

Su trabajo hoy como empresario es sobre: “Desarrollar una cadena de tecnologías en plena transición energética (..) Hay que cambio un paradigma de ‘todo autos’ a un paradigma donde prevalece la modalidad del uso de bicicletas, la caminata y el uso del trasporte público. En base a esto, lo que sucede es mucha inversión para determinar políticas publicas a largo plazo”.

Al mismo tiempo responde acerca de la inteligencia artificial su relación con el posible desempleo ante la exclusión de la mano de obra humana: “No creo que provoque tanta desocupación como transformación en el trabajo. Hay una transformación gradual de formas de trabajar”.

“No hay que tenerle tanto miedo a la IA, la inteligencia artificial como existe hoy son modelos estadísticos, que conlleva un tratamiento automático de la información”, agrega.