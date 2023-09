Lincoln cerró las finales en Mar del Plata con Lincoln se despide con 12 medallas en sus disciplinas

Este mediodía concluyó para la delegación de Lincoln lo que fue una excelente participación de la delegación local en los Juegos Bonaerenses 2023. A lo largo de la competencia en Mar del Plata, Lincoln alcanzó un total de 12 medallas entre las disciplinas deportivas y culturales.

La 32° edición del torneo para juveniles y adultos mayores más importante de la provincia se despidió hasta el próximo año con el Distrito de Lincoln sellando una actuación más que memorable. En una edición donde cada jornada de competencia encontró a un linqueño en el podio, la delegación se prepara para emprender el regreso a Lincoln con 12 medallas en su palmarés: 4 de oro, 5 de plata y 3 de bronce.

La delegación del Distrito de Lincoln llegó a “La Feliz” con casi 150 clasificados entre las distintas disciplinas deportivas y culturales en categoría juveniles, adultos mayores y PCD. Además de los resultados plasmados en medallas, se destacaron las grandes actuaciones vividas en el terreno deportivo y cultural –en el que Lincoln dijo presente en más de 25 disciplinas diferentes- como así también el buen comportamiento y compañerismos expresado durante los cinco días de estadía.

Cabe señalar que, cumplida la participación deportiva, la delegación emprendió el regreso, pasado el mediodía, rumbo Lincoln. La llegada al Palacio Municipal está calculada alrededor de la medianoche.

MEDALLERO LINCOLN

ORO

-Luciano Duarte – Bádminton PCD (sub 20)

-Justina Altube – 150 mts. llanos (sub 14)

-Maitena Pérez Cattaneo – Lanzamiento de Martillo (sub 16)

-Delfina Alonso – Taekwondo (sub 14)

PLATA

-Marina Varela – Lanzamiento de Martillo (sub 14)

-Agustín García – Lanzamiento de Clavas PCD (+16)

-Magali Purita – Atletismo 2000 mts. (sub 16)

-Equipo de Fútbol: José Boris, Benjamín Barbero, Facundo González, Gerónimo Basualdo, Bernardo Irrazábal, Gustavo Aguilar, Daniel Carrizo – Fútbol 5 PCD Intelectual

– Elenco de teatro: Ambrosetti Kaila, Celeste Díaz, Luciano Duarte, Adriana Gutiérrez, Ignacio Romero – Danza Teatro PCD

BRONCE

– Jazmín Ibáñez – Salto en largo PCD (sub 15)

– Axel Aguilar – 100 mts. llanos (sub 18)

– Grupo GIDI: Valentina Cama, Damián Assandri, Ivo García Arecha, Julián Aliberto, Valentina Arcos – Teatro Juvenil