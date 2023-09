Mariano Barroso: “Se piensa en la política y no en la gente, esto es lo que ha hecho Kicillof”

Esta mañana en Despertate, el Jefe Comunal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, sostuvo que durante su gestión se trabajó mucho ‘para que Nueve de Julio, sea cabeza de región cuando la provincia de Buenos Aires se regionalice’, en este sentido, lo que se pretende es ‘tener las condiciones necesarias en el tramo que corresponde al corredor de la Ruta Nacional Nº5, pensando en lo importante que es para el bonaerense’.

Con esa expresión, Barroso respondía hacia donde va el distrito que conduce.

Asimismo, hizo mención de las dificultades que se debieron superar para estar en los Juegos Bonaerenses: “Hay un cambio de filosofía por parte de la provincia de Buenos Aires. ‘Bonaerenses’ es un programa provincial, donde hasta 2012 se le depositaba la totalidad del dinero que tenía que invertir el Estado Municipal -hotelería, traslado, logística- antes de la iniciación de los juegos (…) Recién el martes se nos depositó el 40%, con lo que significa el perjuicio económico ya que es valor nominal al no actualizarse por inflación.

Del mismo modo, en dialogo con Despertate, Barroso manifestó que se comunicó con la Senadora ‘Male’ Defuncchio para comentarle acerca de esta situación, ‘no sabíamos si íbamos a poder mandar la delegación a Mar del Plata, si bien primero se mostró preocupada, luego la escuché dar la información incompleta, al decir que el dinero ya estaba’.

En cuanto al pago de los bonos a empleados municipales, sostuvo que la documentación ya fue enviada y resaltó que ‘se va a pagar el 21 de este mes, y la provincia nos envía solo el 50%. De los $30.000 envía solo $15.000, lo que significa que hay $40.000 de pesos no contemplados en el presupuesto y que deben disponerse, y para el próximo mes, pasa lo mismo, hay que contar con $40 millones. Es decir, añadió el intendente ‘se debe contar con $ 40 millones no previstos’. A todo esto, nos retiene por coparticipación en noviembre y diciembre el restante 50%, por lo que el esfuerzo es netamente municipal. En otros términos. ‘Provincia nos financia por 60 días lo que en definitiva paga cada municipio’, acotó Barroso.

Por ultimo, sobre su gestión el jefe comunal, sostuvo en el programa de radio Despertate que: ‘Hay muchas obras que quisiera terminar, pero hoy hay otras prioridades’. En este sentido, menciono que hoy ‘se prioriza el pago al empleado municipal para que no pierda contra la inflación’. ‘Cuando los ingresos no llegan a cubrir los egresos corrientes, tenemos que dejar de gastar en cosas que no podemos pagar, por este motivo las obras pasarán a culminarse con la gestión que asuma, que ojalá sea María José’. Del mismo modo, comunicó que se espera en los próximos días la habilitación final del ‘relleno sanitario’ el cual tiene prioridad por el esfuerzo del fondo municipal que conlleva la obra y el cierre del basural a cielo abierto.

Mariano Barroso desde lo político reiteró la importancia que los mandatos sean de cuatro u otro años, con una relección, pero lo ideal es un mandato de seis años, despejados de los procesos eleccionarios; y lo importante es una reforma de la Constitución bonaerense.

Una explicación importante dio sobre el Coeficiente Único de Distribución o CUD es el valor que permite distribuir los recursos coparticipables entre todos los municipios, resaltando que Nueve de Julio se perjudica año a año ya que recibe menos importes porque se califica sobre la asistencia en salud, en relación a internaciones y no sobre la inversión en prevención en salud, lo que correspondería. Nueve de Julio al tener un Hospital Provincial, carece de Hospital distrital, a excepción de Facundo Quiroga y Dudignac.

Esto hace pensar que “se piensa en la política y no en la gente y esto es lo que ha hecho Kicillof” , que no ve que cada vez hay comunas que se empobrecen.