Se inauguró el nuevo tramo del Tren Universitario de La Plata

La extensión del Tren Universitario de La Plata se llevó adelante con una inversión de 1.820 millones de pesos y luego de reacondicionar 3,8 kilómetros de vías. El gobernador Kicillof, junto a los ministros de Transporte, Diego Giuliano; de Obras Públicas, Katopodis, de Educación, Perczyk, y de Desarrollo Social, Tolosa Paz, se subieron hoy a una formación de tren en el viaje inaugural.

Presente en La Plata, el Ministro de Transporte, Diego Giuliano, expresó: “Este tren universitario beneficia a esta gran ciudad con cuatro estaciones más, amplía su servicio, conecta, une y vincula a los vecinos. Estos son los grandes objetivos de este Gobierno Nacional. Esa vinculación para acompañar a los ciudadanos”.

Y agregó: “Hay quienes plantean un país sin obra pública, sin salud ni educación pública, sino voucherizado. Y este es el momento de que, justamente, quienes creemos en la solidaridad, quienes creemos en la justicia social, quienes nos hemos formado y construido socialmente en el mundo del transporte, defendamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

“Estas cosas también son posibles porque hay un gobernador como Axel Kicillof que sostiene, en público y en privado, estos valores, estos derechos sociales irrenunciables, esta aptitud para abrirse a la sociedad, para no mirar solamente de un lado o del otro de dónde vienen, sino darle a todos acceso a los servicios, a una mejor y tradicional justicia social que defenderemos hasta lo último que tengamos que defender en nuestra vida.”, concluyó.

A su vez, el gobernador Kicillof dijo: “Hay ciertas cosas, como el tren, que tienen que ver con la soberanía, con la integración entre la producción, la ciencia y la tecnología, que en los países como el nuestro, o lo hace el Estado o no lo hace nadie. Así que mucho cuidado con los que piensan que nos van a salvar la vida y que nos va a ir mejor sin universidad, sin Conicet, sin escuela pública. Recorriendo la provincia de Buenos Aires, nadie me dice que la educación pública va a mejorar con dinamita o con motosierra. Me piden más escuelas, más bibliotecas, más edificios universitarios, más centros de formación universitaria en el interior de la provincia. Es con más Estado, no con menos Estado”.

Por su parte, Tauber expresó: “Acabamos de venir en nuestro mítico tren universitario, una conquista de la Universidad Pública y popular, para la ciudad, vecinos y estudiantes. Muy agradecido al gobierno nacional y provincial. Hoy es todo agradecimiento a un Estado presente y una universidad que responde a ese Estado presente que construye agenda y que todos deseamos podamos seguir por el mismo camino.”

El nuevo tramo del Tren Universitario permite una conexión estratégica tanto para las personas que llegan a estudiar como para las que se acercan a disfrutar de la ciudad. Ampliando el servicio con impacto no sólo en estudiantes y trabajadores docentes y no docentes sino también en las vecinas y vecinos que concurren a los centros de salud cercanos. La inversión total de la obra fue de 1.820 millones de pesos y, además de mejorar 3,8 kilómetros de vías, se construyeron 4 nuevas paradas intermedias: Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V. y Calle 25.

Con 9 servicios diarios y un tiempo de viaje estimado en 38 minutos, el mejoramiento y extensión del Tren Universitario de La Plata beneficia a 45 mil pasajeros y pasajeras por mes.

En la actividad estuvieron presentes también los ministros bonaerenses de Justicia, Julio Alak; y de Transporte, Jorge D’Onofrio; el presidente de Trenes Argentinos e Infraestructura, Martín Marinucci; el director ejecutivo de la CNRT, José Arteaga; el vicepresidente Académico UNLP, Fernando Tauber; y Florencia Saintout, Presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

PRÓXIMA PARADA: TALLER FERROVIARIO DE GAMBIER

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, firmó hoy el acta acuerdo con la Universidad Nacional de la Plata, para extender próximamente el Tren Universitario de La Plata hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, en 137 y 52 de Los Hornos. Esto se logrará a través de un reacondicionamiento y construcción de infraestructura vinculada al señalamiento y la adecuación de vías, además de las nuevas paradas que se colocarán en diagonal 74 y Boulevard 81 (cementerio), 66 y 31; 60 y 31 y 137 y 52.