Luis Valinoti: ‘Si bien hay descontento sectorial el bono de $60.000 hay que pagarlo pero cada comerciante decidirá’

Luego del anuncio de las medidas económicas para el sector público y privado son muchas las especulaciones en ambos sectores. Hablamos esta mañana en Despertate con Luis Valinoti, presidente de la Cámara de Comercio al respecto de como esto influye en las pymes.

Luis Valinoti como presidente de la Cámara de Comercio, representa a diario los intereses cotidianos de los y las comerciantes. En este sentido, las medidas ecolonomías anunciadas el domingo, fueron reinterpretadas desde las Camaras como un ‘avasallamiento sobre los comercios privados’.

“¿Por qué el Estado tiene que intervenir? Si lo quieren hacer que lo hagan las pymes, pero sin imposición del Estado. No es que el empresario no entienda que el sueldo del trabajador no rinda, sino que si las pymes aumentan los sueldos, nos quedamos sin pymes”. Sostuvo Valinoti en dialogo con Despertate.

Asimismo, agregó que: “La medida alcanza a todos los sectores (público y privado), esa intervención tan grande del estado, tiene un costo. Y es ahí donde las empresas saltaron, y el sector publico también hay municipios que no lo pueden pagar. Por supuesto que el empleado lo necesita, el problema que el país no está para mucho más”.

Por último, hizo mención de la Asamblea de Autoridades en Junin el fin de semana pasado En la cual, hubo cambio de autoridades, y se habló acerca de tres pilares fundamentales: obras hibridas, ferrocarriles y ruta 5.