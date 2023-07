Atlético inauguró un complejo para mayor crecimiento del deporte

Con una sencilla y muy esperada ceremonia, fue inaugurado el nuevo complejo de

Rugby del Club Atlético, levantado en el campo de Golf de la entidad, contiguo a la

cancha de Hockey, de modo que se incrementará el movimiento deportivo

existente en el lugar, sobre todo los fines de semana, como éste, en el que había

actividad en los tres escenarios.

Se construyeron dos canchas reglamentarias, con sus respectivos alambrados

perimetrales y entre ambas, los vestuarios para locales y visitantes, con sus baños

y duchas y una dependencia para depósito, de modo que ahora podrá ser

habilitada por la UROBA para partidos oficiales.

Y a pocos metros está instalado el techo metálico, para una edificación más grande, donde se construirá un Salón de usos múltiples de 210 ms2, más cocina, baños y otras dependencias.

A su vez, el presidente del Club, Víctor Mafferetti y el dirigente del Rugby, Martín Bruzo, fueron resaltaron la importancia de la obra, que permitirá la organización de competencias y encuentros con participación de varios equipos, lo que hasta ahora no se podía por razones de lugar y también se mencionó que ya se están colocando las columnas para la

iluminación de la cancha y así jugar y entrenar de noche y además, se preparará la instalación para el riego.

Estuvieron los demás integrantes de la sub comisión de Rugby, jugadores y ex

jugadores, directivos del Club y miembros de otras sub comisiones y para habilitar

la cancha N° 1 se llevó a cabo un torneo categoría Juveniles, entre los equipos de

Atlético, Bragado Club, Huracán de Carlos Casares y Tacuara de 25 de Mayo, seguido por

una importante cantidad de público, en este paso histórico para el rugby de

nuestra ciudad.