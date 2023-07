María José Gentile: “Hay que ser rígidos a la hora de hacer cumplir la ley, incluidas ‘cámaras foto-multas’ en el tránsito”

En ‘Despertate’ se conversó con Martin Viera, presidente de la Asociación Civil de ‘Seguridad ciudadana en el Nueve’ el cual dio mencionó que se consulta a los candidatos sobre seguridad vial y ciudadana y que no había tenido propuestas de los pre-candidatos a intendentes: María José Gentile, ‘Male’ Defunchio y ‘Nacho’ Palacios.

Al respecto de esto, la postulante a suceder a Mariano Barroso desde ‘la Fuerza del Cambio’, María José Gentile expresó: “Le debo una llamada a Martin (Viera), y las preguntas no me han llegado, pero nos debemos una charla”. Además, añadió que tanto seguridad ciudadana como vial, “son dos problemáticas que nos atraviesan”. “Si bien son temas a trabajar en profundidad, creo que el tema de transito sobre todo hay que abrir el juego a diferentes actores de la comunidad que tienen que ver (Bomberos, policías, seguridad). Pensar en soluciones que vienen de distintos lados”. “Siempre vamos a terminar en un punto en común que es la educación”.

“Entiendo tambien, que hay que ser rígidos a la hora de hacer cumplir la ley. Si es necesario poner ‘cámaras foto-multas’ en toda la Mitre se pondrá”. En relación a esto, sostuvo que si bien para más de uno no es lo políticamente correcto, es necesario. Y asi tambien destinar el dinero de las multas a un fondo para la compra de cascos para moto, ejemplificó.

Tambien destacó que: “Hay que darle jerarquía a la Secretaria de Seguridad. Hoy está a cargo de la Sub-Secretaria que contiene a la ‘Guardia Urbana municipal’, ‘transito’, ‘estacionamiento medido’, ‘Defensa Civil’, ‘centro de monitoreo’, trabajo relacionado con la policía comunal y la policía rural, destacamentos de las localidades”. “ Este es uno de los proyectos que tengo y parte del organigrama que para mí entender, es necesario llevar adelante dentro de Municipio”.

“Cuando me reuní con Mariano Barroso junto al Ministro de Seguridad Berni, este fue muy claro ‘no esperen que les mandemos policías’, ‘los policías van a formarse al conurbano’. Son las prioridades que tiene este gobierno. A partir de esa falta, surgió la guardia urbana que ojala se pueda seguir fortaleciendo”.

Al respecto de las internas y mensajes entre un espacio y otro sobre las visitas a distintas localidades sostuvo: “A quienes les conviene resaltar esa frase, lo hacen todos los días”. “Yo no lo pienso, ni lo he manifestado. Mi accionar no va en relación a esa línea”.

“La lista que nosotros tenemos en la Fuerza del Cambio tiene en tercer y cuarto lugar representantes de las dos localidades más grandes del distrito – Dudignac y Facundo Quiroga – Con grandes posibilidades de entrar al Concejo Deliberante, esto demuestra la prioridad que tenemos y el pensamiento hacia las localidades”.