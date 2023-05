Reconocimiento a la fidelidad del perro sin raza o mestizo

Cada 28 de mayo se celebra el Día del Perro sin Raza, una fecha especial para todos esos animales, también llamados mestizos o de raza única.

Son unos animales fieles, leales y buenos amigos del hombre, que a pesar de no poseer un certificado de pureza de raza nos alegran la existencia.

Esta simpática y curiosa efeméride tiene como finalidad fomentar la adopción de perros mestizos y callejeros abandonados, muchos de los cuales son perros mestizos.

Se trata de crear conciencia en las personas que todos los perros merecen la misma oportunidad de formar parte de un hogar, independientemente si poseen una raza pura o no. Son fieles compañeros y además tienen la misma capacidad de amor para dar que un perro con raza.

Los perros sin raza son aquellos perros que no tienen una raza en particular, debido a que son producto de mezclas o cruces de razas puras. Se les conoce como mestizos o callejeros. No cuentan con un pedigree o documento oficial que certifique su descendencia y la pureza de su raza.

Tampoco poseen cualidades físicas que los destaquen, como color y textura del pelaje, altura y destreza. Por estas razones tienden a ser abandonados en las calles o suelen vivir en refugios para animales.

Estos aspectos inciden en las escasas posibilidades de adopción que afectan su existencia, ya que debido a ciertas normas sanitarias pueden ser sacrificados si no son adoptados en un tiempo prudencial.

Al respecto, hay grupos de personas que llevan adelante campañas de tenencia responsable de mascotas. Esta es una oportunidad para sumarte.