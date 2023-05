Con firme decisión a las elecciones PASO, Evolución radical realizó un Plenario en Junín

Más de 500 personas de toda la provincia se dieron cita en la sociedad rural juninense. El encuentro fue encabezado por los diputados nacionales Martín Tetaz y Danya Tavela. Nacho Palacios fue uno de los oradores.

Pablo Dominichini, referente del espacio afirmó, que la mesa de Evolución buscará garantizar condiciones de competencia para los dirigentes territoriales con pretensiones de candidatearse para conducir los destinos de sus distritos. “Vamos a garantizar que a nadie se le niegue la posibilidad de competir” aseguró.

El espacio, también ratificó su apoyo a Gerardo Morales, que el próximo viernes estará visitando la ciudad de Nueve de Julio y será recibido en el Comité de la UCR, Tucumán 1221.

Ignacio ‘Nacho’ Palacios por su parte remarcó que, “nuestro partido, nuestro espacio está para dar soluciones a los problemas de la gente, problemas cotidianos como la inseguridad, pero no solo de que nos asalten, también inseguridad de no llegar a fin de mes, inseguridad por miedo a perder el trabajo, inseguridad por qué nuestros hijo no puedan estudiar”. En otro tramo de su discurso afirmó: “Evolución es la referencia en contenido y discusión de políticas y vino a dar la pelea para hacer los cambios que necesita la provincia y nuestro país.”

La Diputada Danya Tavela indicó que “todos los problemas que tenemos se resumen en transformar fuertemente la educación y eso nos va a permitir proyectarnos hacia el futuro y que la provincia sea el motor del país que se desarrolla”

Para finalizar la jornada el Diputado Martín Tetaz dejó duras críticas al gobierno nacional y provincial que lleva adelante el Frente de Todos. “En la provincia de Buenos Aires se está gestionando un Estado en base a ningún dato, sin base de evidencia científica”. Y agregó que “si no respetamos a los médicos, los docentes ni a los policías, ¿cómo pretendemos que la cara del Estado en la calle tenga algún prestigio por parte de la gente?.