Atlético se coronó Campeón de la temporada 2022/2023

Con el gol del último penal de Valentín Álvarez, Atlético Nueve de Julio también ganó la fase 2 del torne de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y ese triunfo lo llevó a coronarse Campeón de la temporada 2022/2023. Repite el éxito del año pasado y ante el mismo rival, Once Tigres.

El partido se jugó en el ‘Coqueto’ Abel del Fabro, desde la hora 16 y los dos goles se convirtieron en el primer tiempo.

El ‘Millonario’ abrió el marcador con un cabezazo de Emmanuel Zanprogna, y más tarde, también, con el frontal, el representativo de la casaca dorada, Maximiliano Acosta, logró el empate.

La segunda parte, no presentó modificación en el tanteador y este empate – junto a la igualdad de hace una semana en el estadio Ramón N. Poratti – obligó a los penales para definir el ganador de la fase 2.

Y fue el Albirrojo quien se quedó, no solo con la victoria, sino que se llevó el Campeonato por haber ganado la fase 1.

Desde los 12 pasos, el resultado fue 5 a 3. Atlético convirtió todas las ejecuciones. Once Tigres perdió la posibilidad cuando se enfrentaron, mano a mano, los arqueros. Facundo Cacho, como delantero desde los 12 pasos, y fue Romero quien se quedó con la pelota. La serie la habían iniciado los pupilos de Mauricio del Pino, por esa razón no fue necesario llegar al quinto penal de Once Tigres.

Con este triunfo, Atlético recibió el trofeo de la Liga Nuevejuliense, donde se hizo un reconocimiento a Carlos Di Toro, quien fuera presidente del Club y Biblioteca Agustín Álvarez y la Copa de máximo Campeón, ‘LT33 AM 1560, 50 aniversario de radio- Bodas de Oro’.

El partido y los festejos en imagines.