En Gral. Viamonte fueron inauguradas dos escuelas impulsadas por el intendente Franco Flexas

Esta mañana en el distrito de Gral. Viamonte quedaron inauguradas dos nuevos establecimientos educativos.

Fueron impulsadas por el Intendente Franco Flexas y lo hizo junto al ministro de educación bonaerense Alberto Sileoni y la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez.

Destacó que este año más de 185 chicos volvieron al jardín 901 con un edificio totalmente renovado donde sus aulas cuentan entre otras cosas con aire acondicionado. Además, en la escuela 7 de Baigorrita donde concurren 180 chicos, se dejó de tener pisos de madera y se colocó gas natural (tenía zepelín).

“Una vez más, Gral. Viamonte es el distrito donde se pueden ver escuelas totalmente renovadas cada año”, Franco Flexas.

El jefe comunal aseguró que trabajamos invirtiendo el fondo educativo municipal hasta el último centavo para profundizar la transformación educativa en la porción que nos pertenece, como es la infraestructura, remarcó.

Hicimos a nuevo la escuela 3, la escuela normal, la escuela 7, la escuela 1, el jardín maternal, Cept21 y ahora logramos a intervenir 42 millones de pesos el jardín 901 y otros 22 millones en la Escuela 9 de Baigorrita que ambas tanto lo necesitaban.

“Uno de los pilares de nuestro gobierno es arreglar las escuelas a nuevo. El objetivo es que todos los chicos reciban su conocimiento en un lugar lindo y con todas las comodidades. Buscamos que puedan avanzar en sus estudios y proyectar su futuro en las aulas donde no tienen que preocuparse por lo edilicio”, explicó Franco.

“Sin una educación de calidad no hay trabajo, no hay desarrollo y no hay futuro”, sostuvo. “Sin importar en qué lugar de la Argentina nazcas, tenés que tener la posibilidad de educarte en escuelas que se encuentren en buenas condiciones”.

Finalmente Franco agradeció a todos equipos docentes que junto a los arquitectos de obras públicas trabajaron en cada detalle de las obras.

📍Jardín 901 en detalle:

✅Recambio total de techo.

✅Aberturas de aluminio con vidrios de seguridad.

✅Puertas y salidas de emergencias.

✅Sanitarios adaptados para los peques.

✅Pisos de porcelanato antideslizante.

Cocina nueva.

✅Moderno patio activo de juegos.

✅Vereda nueva con accesibilidad y bicicleteros.

✅Pintura en general.

📍Escuela 9 de Baigorrita en detalle:

✅Puertas de seguridad antipánico.

✅Recambio de pisos de madera por porcelanato.

✅Renovación del techo donde se llovía.

✅Mejoramos los baños.

✅Vereda nueva con accesibilidad y bicicleteros.

✅Patio activo de juegos y cielorrasos con iluminación LED.