Nace en Nueve de Julio ‘Downtasticos 9’

En Nueve de Julio nace downtasticos9 y se presentan en el Día Internacional del Síndrome de Down.

Se trata de padres, familiares y vecinos que impulsan la socialización de quienes nacieron con un cromosoma más.

Y esa diferencia es la los distingue, ante su sensibilizad, nobleza, no entienden de maldades y su comportamiento es amigable y cariñoso. Su ternura moviliza a todo aquel que los trata. Diálogo espontáneo y auténtico. No saben de engaños o dobles intenciones. Son amor y simpatía constante. Un canto a la vida!.

Esto en su mayoría, ya que toda vez que cada uno tiene su carácter y forma de ser, están aquellos que no son tan cariñosos mostrando su mal carácter y su manera de transmitir desacuerdos.

Desde el grupo naciente, se señala que el día mundial del Síndrome de Down se celebra el 21/3 porque este síndrome se da en el par del cromosoma 21 y justamente no son dos cromosomas, en el Síndrome de Down son 3, hay un cromosoma extra.

Por eso se eligió como día de concientización el 21/3, o 21 de marzo.

Además, en el mensaje en imágenes se resalta que las medias diferentes es porque los cromosomas tienen una semejanza en su forma con ellas y es la manera que se visibilice.

De esta forma, proponiendo usar medias diferentes se da un mensaje de riqueza y retroalimentación ya que las diferencias enriquecen y multiplican aprendizajes.

En la cuenta de Instagram @downtasticos9, unión de Down con fantásticos, y en el whatsapp +54 9 2317 53-8839 se reciben inquietudes y propuestas.

Adelante y a sumarse!