En la Escuela 1 habrá clases en la mañana de este martes 7 y en la tarde no

Esta tarde desde la dirección de la Escuela N° 1 Bernardino Rivadavia de Nueve de Julio se les comunicó a las familias que mañana, si bien el personal auxiliar se adhiere a un paro sectorial.

No así, en la tarde ya que martes 7. No habrá clases ya que la totalidad de los auxiliares de la EEP N°1 hace paro, y no se puede garantizar las condiciones de higiene y salubridad durante el desarrollo de la jornada.

En tanto, el miércoles 8, no se dictarán clases en los dos turnos, debido a que la totalidad de auxiliares y el 80% de docentes se adhieren al paro internacional de Mujeres y Diversidades.