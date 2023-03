Condenaron por asociación ilícita al ex-juez César Melazo

Condenaron al ex juez César Melazo a siete años y diez meses de prisión por “asociación ilícita” y que se le había imputado ser “coautor” de cometer robos de viviendas y automóviles y comercialización de drogas.

Lleva cuatro años y medio detenido, por lo que podría salir en libertad condicional en las próximas semanas. Está acusado de darle protección legal a la banda desde su cargo.

Melazo está detenido desde hace cuatro años y medio y, como consecuencia del fallo, podría recuperar la libertad en las próximas semanas.

El Tribunal Oral Criminal II de La Plata dispuso por mayoría la condena más leve de las que estaban en juego, ya que un voto en disidencia pedía para él la pena de 15 años de prisión como “jefe” de la asociación ilícita.

Esa había sido la pena solicitada por los fiscales del juicio, Mariano Sibuet y Victoria Huergo, pero los jueces Santiago Paolini y Andrés Vitali discreparon del rol asignado por la acusación.

Además de Melazo, también fueron condenados el ex comisario bonaerense Gustavo Burzstyn (a la misma pena que el ex juez), el ex policía Gustavo Mena, a seis años; Adrián Manes y Carlos Bertoni, a cuatro años y medio; y Enrique Petrullo, a cuatro años.

Melazo renunció a su cargo en 2017, acechado por un juicio político que amenazaba con terminar en su destitución. Poco después fue detenido y permaneció desde entonces en prisión preventiva.

Melazo, defendido por Christian Romano y Juan Pesquera, fue condenado como parte de una banda acusada por “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes”.

El ex juez, quien siempre negó los cargos y denunció una persecución política en su contra por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, está acusado de haber brindado desde su cargo cobertura a los policías y delincuentes comunes encargados de las tareas delictivas en territorio.

La tercera integrante del tribunal, Silvia Hoerr, había pedido penas más altas para todos los imputados. El tribunal anunciará los fundamentos del fallo el próximo 17 de abril.