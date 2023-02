Vivir en Pueblos Fumigados aumenta el riesgo de padecer y morir por Cáncer

Un estudio publicado recientemente en la Revista Clinical Epidemiology and Global Health por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, confirma que vivir en pequeñas ciudades rurales cercanas a las aplicaciones de Plaguicidas Agrícolas tiene un impacto negativo en la salud, manifestado principalmente en la Incidencia y Mortalidad por Cáncer en población joven.

Se analizaron los datos de ocho localidades del área agroindustrial de la Provincia de Santa Fe obtenidos mediante encuestas sanitarias realizadas por alumnos del último año de la carrera de medicina. Fueron evaluadas un total de 27.644 personas, que representan el 68% de la población total de esas localidades.

Estas localidades – Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes y Villa Eloisa- fueron seleccionadas para el estudio debido a su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80% de la superficie que las rodea son destinadas a la producción de cultivos asociados a pesticidas, como la mayoría de las localidades del Partido de Nueve de Julio.

La FAO estimó que en Argentina se utilizan 3 veces más pesticidas por hectárea cultivable que en EEUU o España.

El estudio “Cancer incidence and death rates in Argentine rural towns surrounded by

pesticide-treated agricultural land”, realizado por los investigadores Damián Verzeñassi,

Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí J. Sosa y Guillermo E. Hough, demostró que la incidencia de Cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general. Para la población femenina de estas ocho localidades fue 66% más probable sufrir algún tipo de cáncer durante el último año en comparación con la población femenina general del país.

Asimismo, el estudio evidencia que en la población joven (15 a 44 años) la probabilidad de

morir por Cáncer es 2,48 (mujeres) y 2,77 (hombres) veces mayor en estas localidades en

comparación con el resto del país.

Finalmente, el porcentaje de fallecimientos por Cáncer cada 100 mil habitantes en

estas localidades expuestas a pesticidas fue del 30%, mientras que a nivel nacional la cifra

fue mucho menor, 19,8%.

El Dr. Verzeñassi comentó: “El estudio pone en relevancia no solamente la problemática asociada al impacto que presenta en las comunidades la exposición a plaguicidas, sino la importancia de la construcción de información desde la Universidad Pública en conjunto con las comunidades que habitan los territorios y expresan en sus cuerpos los impactos del modelo productivo”.

Link al artículo completo: Cancer incidence and death rates in Argentine rural towns surrounded by pesticide-treated agricultural land – https://cegh.net/article/S2213-3984(23)00026-X/fulltext