Luchemos por la vida convoca a usar el cinturón de seguridad, siempre

La Asociación Civil Luchemos por la Vida en sus mensajes para que se tenga conciencia de la importancia de transitar respetando las normas de tránsito, tomo como ejemplo para esas consideraciones la propia conducta de un dirigente político en viaje a Olavarria.

En ese sentido señala que hace unos días, el diputado bonaerense y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina – ex cocinero -, se grabó para dar consejos en redes sociales para “no morir de amargura” con el mate, pero se arriesgó al no usar el cinturón de seguridad.

En viaje a Olavarría, presumiblemente con fines proselitistas, no tenía puesto el cinturón de seguridad viajando en el asiento de atrás del vehículo. Y en el viaje de regreso, nuevamente viajó sin colocarse el cinturón, como puede verse en otra de sus historias de Instagram.

Y al respecto, Luchemos por la Vida, resalta que hay una razón legal fundamental para su uso: la ley vigente en todo el territorio nacional obliga al uso de los cinturones a todos los ocupantes de un vehículo automotor, y los niños deben viajar ajustados por un Sistema de Retención Infantil (SRI).

En Argentina, hay una inquietante cantidad de altos funcionarios, tanto nacionales como de diferentes provincias y municipios: ministros, legisladores y jefes de gobierno, que se creen impunes y privilegiados, exentos de tener que cumplir con la ley, y que no usan el cinturón de seguridad.

No solo ponen en riesgo sus vidas y las de los demás, sino que no honran sus cargos y constituyen modelos negativos para la sociedad. Si bien todos tenemos la obligación de respetar las normas de tránsito, resulta imprescindible que las autoridades sean ejemplares en esto ya que son ellos quienes gobiernan, en muchos casos legislan, y en otros fiscalizan las calles para asegurar el cumplimiento de las leyes y sancionar a los transgresores. Ante conductas en contra de la Seguridad Vial como ésta, deberían ser sancionadas con el máximo rigor.

Además de que su uso es obligatorio por ley, la efectividad de los cinturones como medio eficaz para salvar vidas en caso de sufrir un siniestro vial es una verdad científicamente demostrada.

El cinturón de seguridad impide golpearse o ser despedido del vehículo, hacia una muerte casi segura. En la ciudad, aún a poca velocidad, también evita la muerte o lesiones graves.

Pero irracionalmente algunas personas se niegan a aceptar esta realidad por múltiples razones con las que intentan justificar que siguen arriesgando sus vidas innecesariamente, por el simple capricho de no hacer un “click”, y protegerse mucho más, no sólo a ellos, sino también a los demás.

La Meta 8 de las Metas de Acción, impulsadas en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial –promovido por las Naciones Unidas, para reducir los muertos en todo el mundo al menos un 50% en 10 años-, propone para 2030 lograr que el uso del cinturón de seguridad y de los SRI en los vehículos de motor se acerque al 100%.

Los países con más experiencia y más avanzados en seguridad vial, ya lograron que todos usen el cinturón de seguridad en los vehículos, y así, salvar muchas vidas. En nuestro país, podríamos salvar nada menos que 1.000 vidas cada año, si logramos que todos usen siempre el cinturón de seguridad.

Como en los países exitosos en seguridad vial, las autoridades en los máximos niveles, y también muy especialmente los funcionarios y autoridades que trabajan en el tema tránsito y seguridad vial, deben cumplir y hacer cumplir la ley, y dar el buen ejemplo, además de implementar el control serio y eficaz y la sanción efectiva a los infractores, para terminar de convencer a quienes aún no se deciden a hacer un “click” por la Vida.

Hacé un click por la Vida, usá siempre el cinturón de seguridad!.