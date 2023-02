La Sociedad de Arquitectos de Nueve de Julio demandó políticas urbanas y patrimoniales

Ante los incendios que tiraron a bajo un patrimonio como los galpones aledaños a la estación de tren, Sociedad de Arquitectos de Nueve de Julio (SARQ9) emitió una carta donde exigió “el imprescindible surgimiento de una sensibilidad distinta y a la vez un compromiso ejecutivo distinto al que se viene dando en años”. Cadena Nueve diálogo con el Presidente Arq. Maximiliano Núñez Nanni, el Secretario Walter Torres y el Arq. Ariel Potente.

Núñez Nanni señaló que desde SARQ9 se ha trabajado, a lo largo de los años, por la preservación del patrimonio. “El espacio de la estación de tren siempre fue un punto muy fuerte, por la importancia que tiene el tren y porque significa hoy en día una barrera la cual divide ‘Ciudad Nueva’ de 9 de julio”, dijo el Arquitecto.

Diversas propuestas o estudios apuntaban a que esa ‘barrera’ se convierta en un nexo que unifique ambas partes de la ciudad, pero por distintas cuestiones no se han podido ejecutar. “La municipalidad dice que a ellos no les corresponde por ser terrenos federales, las empresas que tienen los terrenos dicen que no se pueden intervenir y, a lo largo del tiempo, eso fue quedando en la nada”, explicó el Presidente de la entidad de bien público. La deriva y el abandono de la infraestructura local, de los edificios es consecuencia del incendio del galpón, resaltó.

El arquitecto Walter Torres, Secretario de SARQ9, se crió en los barrios linderos a esos galpones y ya con una mirada profesional observó también un síntoma de una desatención. El profesional habló de edificaciones impactadas por esta problemática, edificios borrados de la memoria colectiva por las especulaciones. “Hay que exigir legislación con fuerza de ley precisamente para proteger nuestro patrimonio”, manifestó para Cadena Nueve.

“Por el momento no hemos recibido ningún contacto de nadie”, dijo Núñez Nanni sobre la carta, “nosotros entendemos los tiempos y alguien cuestiones burocráticas, estamos esperando y seguiremos esperando con paciencia”, resaltó. Mientras SARQ9 seguirá moviéndose por su lado, refirió su presidente que no descarto realizar una convocatoria al intendente Mariano Barroso considerando que la nota no fue suficiente. “Lamentablemente hay que aprovechar esta desgracia, lo único positivo que tiene y, no quiero que suene feo, es que son una oportunidad de recuperar lo que se perdió de alguna forma”, agregó.

“La ciudad es el colectivo más complejo que el ser humano haya desarrollado en toda su historia”, dijo Torres, “las ciudades la hacemos nosotros y es un producto colectivo porque tiene hasta la semilla de nuestro nacimiento”. En relación a la carta emitida por la organización refirió que no es precisamente una llamado de atención hacia la inacción municipal, sino que, está dirigida también al Honorable Concejo Deliberante y al ciudadano común para para exigir a los referentes de la bandera política que sea a sostener el patrimonio.

En tanto, el arquitecto Ariel Potente indicó a Cadena Nueve que Nueve de Julio tiene algún atisbo de legislación y han habido algunos intentos, aun así, cree que lo que se necesita es trabajar de forma sería y sostenida en el tiempo. Por eso se remitió a ejemplos concretos como el puerto de Rosario o el Ferrocarril de la ciudad de La Plata, “medidas a través del tiempo con una actitud sostenida lograron que eso se pudiera hacer”, dijo

Nueve de Julio tenía la particularidad de ser una de las pocas ciudades en toda la zona que tenía un plan urbano, dijo Potente. Por su parte, Walter Torres aclaró que una planificación urbana se aborda de manera distinta a la problemática de un cliente que llega y te plantea una necesidad, “práctica profesional va de la mano de la comprensión profunda de la necesidad”, significó el arquitecto.

“En este caso el cliente es la ciudad, es decir, hay que charlar mucho con el pueblo, hay que ver la necesidad que se tiene, hay que consensuar, cada localidad tiene sus distintos actores y, entonces, empiezan a aparecer necesidades concretas”, dijo Torres. Por eso, Ariel Potente refirió que el municipio debería tener gente destinada exclusivamente a esta tarea de la política urbana que es la política patrimonial. “Necesitamos enfocarnos en las distintas herramientas que tenemos y fundamentalmente en formar los grupos de trabajo”, sentenció.