Se pronostican tormentas en gran parte de la provincia

Tiempo inestable en gran parte del territorio bonaerense y alertas amarillas por lluvias y tormentas para el centro y el oeste de la provincia adelanta el Servicio Meteorológico Nacional.

El principal llamado de atención abarca todo el oeste y gran parte del centro, hasta Azul y Rauch inclusive.

Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

“Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada variables en la región, entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, precisó el organismo nacional.

De mantenerse estas perspectivas, desde Defensa Civil recomienda, como siempre sucede en estos casos, no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; informarse por las autoridades, estar atento a la caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radios, documentos y teléfono.

La alerta amarilla por tormentas también abarca gran parte de La Rioja y Córdoba, el este de San Juan, centro y este de Mendoza, toda San Luis, el centro y nordeste de La Pampa y el sur de Santa Fe.

En tanto, el SMN también emitió alertas amarillas por temperaturas extremas para las zonas cordilleranas y parte de las mesetas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.