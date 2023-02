La Provincia presentó el Programa de Promoción y Desarrollo Turístico Bonaerense

“A partir de un modelo basado en el trabajo, que distribuye y promueve la equidad, hemos alcanzando una temporada llena de turistas: ya son cerca de 11 millones de personas las que visitaron la provincia de Buenos Aires”, afirmó esta tarde el gobernador Axel Kicillof al encabezar la conferencia de verano en el Centro de Convenciones de Monte Hermoso, junto al intendente local, Marcos Fernández; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; el diputado provincial Alejandro Dichiara; y la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti. Allí se presentó el Programa de Promoción y Desarrollo Turístico Bonaerense, que destinará $600 millones para seguir potenciando los destinos turísticos de forma sustentable y sostenible.

“Esta era una temporada llena de desafíos, ya que el año pasado habíamos tenido un verano récord y necesitábamos consolidar el turismo en la provincia”, señaló Kicillof y agregó: “Dedicamos todo el año a promocionar, invertir y acompañar a los destinos turísticos, sumando propuestas culturales y programas de beneficios para los seis millones de usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI”.

Desde el inicio de la temporada el 1° de diciembre, 10,8 millones de personas visitaron la provincia, representando un 30,3% más respecto a 2019. En tanto, enero contó con 6,4 millones de visitantes: entre los municipios más elegidos se encontraron General Pueyrredon, La Costa, Villa Gesell, Pinamar y Monte Hermoso, registrando este último una ocupación hotelera del 100%.

“Esta posibilidad no solo implica el descanso y el disfrute de quienes nos visitan, sino también más ingresos para trabajadores, emprendedores y empresarios vinculados al turismo”, señaló el Gobernador.

El lanzamiento del Programa de Promoción y Desarrollo Turístico Bonaerense busca potenciar los destinos turísticos de forma sustentable y sostenible, mejorando las prestaciones de servicios, embelleciendo zonas estratégicas y promoviendo la accesibilidad. La provincia otorgará aportes no reembolsables de hasta $12 millones para financiar proyectos de acceso, circulación y esparcimiento, hábitat, señalética, movilidad y núcleos higiénicos.

“A partir de la presentación de proyectos de los municipios, vamos a realizar aportes no reembolsables para fortalecer las propuestas turísticas tanto de los destinos más consolidados como de aquellos que aún necesitan un impulso para seguir creciendo”, expresó Costa y añadió: “A través del turismo se genera más trabajo, mejores ingresos y arraigo en todos los municipios, creando las condiciones para seguir desarrollando nuestra identidad y mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses”.

Por su parte, el intendente Fernández destacó que “celebramos que estamos teniendo una temporada estival realmente exponencial, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, provincial y municipal”. “Fue a partir de distintas políticas de un Estado presente que el turismo se vio potenciado y se convirtió en un eje fundamental del desarrollo de la provincia”, dijo.

Inversión en educación superior e infraestructura escolar

Durante la jornada, el gobernador Axel Kicillof encabezó también el acto de adhesión del distrito de Monte Hermoso al programa Puentes y de presentación de inversiones de infraestructura escolar para la región.

Con la firma del convenio de adhesión al programa Puentes, Monte Hermoso recibirá $30 millones para llevar adelante la primera etapa de la construcción de un Centro Universitario local: allí funcionará la sede de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) con una capacidad para 60 estudiantes. En ese sentido, Bianco resaltó que “estamos firmando en Monte Hermoso el convenio número 37 del Programa Puentes, que apunta a potenciar la educación universitaria en toda la Provincia”. “Es una inversión pensada para que la Universidad del Sudoeste tenga un edificio propio para que los chicos y chicas puedan continuar con sus carreras”, agregó.

Asimismo, en el marco del Programa Especial de Emergencia Educativa (PEED), se destinarán $58 millones para la instalación de gas del Jardín de Infantes N° 902 y la ampliación del salón de usos múltiples de la Escuela Primaria N° 2 de Monte Hermoso. Los convenios de infraestructura escolar en la región alcanzan una inversión de $552 millones y fueron suscriptos también por los intendentes de Salliqueló, Juan Miguel Nosetti; de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; la intendenta interina de Saavedra, Ana Lucía García; y el jefe de Gabinete de Coronel Suárez, Mauro Moccero.

Al respecto, Sileoni subrayó que “estas actas que celebramos hoy darán lugar a 20 grandes obras de infraestructura escolar en estos distritos”. “Esto es posible porque contamos con un Gobierno que ha aumentado un 435% la inversión en obras de infraestructura escolar en relación a los recursos que se destinaban en 2019”, manifestó.

