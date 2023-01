Movilizaciones para que el tren llegue a La Pampa y se retiren concesiones a particulares

La Asociación nacional Salvemos al Tren se moviliza este viernes y fin de semana solicitando que se retiren las concesiones y en particular en la traza que alcanza a Nueve de Julio, se menciona a Ferroexpreso Pampeano ya que, se señala en un mensaje abierto a la comunidad, es impedimento para que el servicio llegue a la Pampa.

Hasta agosto de 2015 nuestra región contaba trenes uniendo Once con la Provincia de La Pampa, con una frecuencia semanal uniendo Once con las tres principales ciudades pampeanas (a General Pico y Santa Rosa por Trenque Lauquen y Catriló, y a Realicó por Los Toldos y Lincoln), los servicios diarios entre Once y Bragado (de la desaparecida Ferrobaires), el servicio adicional que se sumaba los fines de semana largos por alta demanda de pasajeros entre Once y Bragado (Trenes Argentinos) y el local Mechita-Bragado-Olascoaga (también de Ferrobaires e interrumpido tras el cierre de esta operadora ferroviaria).

Lamentablemente las inundaciones ocurridas en la Provincia de Buenos Aires en agosto de aquel año que provocaron la rotura de los dos puentes, que sumado al cambio de gestión, dejaron trunco el sueño de contar con trenes en nuestra región llegando solo a Chivilcoy de manera residual.

A fines de 2019 finalmente volvimos a contar con el servicio entre Once y Bragado pero ampliándose apenas a solo dos frecuencias semanales. Cabe agregar que durante 2022 se sumó finalmente una nueva frecuencia que permite un viaje ida y vuelta en el día desde Bragado hacia Once y viceversa (esto gracias a nuestra lucha como organización de usuarios encontrándonos en los andenes y arriba del tren, levantando miles de firmas que expresaron el clamor y la necesidad de los usuarios y usuarias).

Llegada del tren a PEHUAJO. Primer gran paso para seguir a La Pampa

El 22 de julio de 2022 se realizó la marcha blanca a Pehuajó y el 5 de agosto partió el primer servicio regular. Celebramos este regreso del tren a este destino, parando en 9 de Julio y Carlos Casares, después de 8 años, lo que contempla mejora de la infraestructura y estaciones, abriendo la puerta al siguiente paso que es la vuelta del tren a La Pampa. Que quede claro que hasta La Pampa no pararemos. Pero…LEÉ ATENTAMENTE EL SIGUIENTE PUNTO.

El por qué no vuelve el tren a La Pampa tiene nombre y un por qué: LAS CONCESIONES FERROVIARIAS DE CARGA, en nuestro caso FERROEXPRESO PAMPEANO

Los trenes de pasajeros en nuestro país no regresan o tienen frecuencias paupérrimas gracias a las concesionarias ferroviarias de cargas Ferroexpreso Pampeano (Grupo Techint) , Ferrosur Roca (Camargo Correa) y Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza -“Mayonesa Natura”- Urquía) . Estas empresas son amos y dueños de la vía, cobran peaje a Trenes Argentinos por operar sus trenes de pasajeros, imponen restricciones en materia de frecuencias, tipos de servicios hasta material rodante a utilizar. Básicamente NO QUIEREN EL TREN DE PASAJEROS CORRIENDO EN “SUS VIAS”. A estos grupos empresarios no les importa tu derecho como usuario a viajar, acceder al transporte y disponer del servicio ferroviario de trenes de pasajeros que es más económico, seguro y ecológico y representa enormes ventajas comparativas frente al transporte automotor.

Por eso para que el tren vuelva en nuestra región FERROEXPRESO PAMPEANO SE TIENE QUE TERMINAR YA .

Por todo esto es que LA LUCHA CONTINUA, y así seguiremos juntos dando la batalla :